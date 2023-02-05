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載雙胞胎遊平溪…母撞天燈節棚架不治 檢初步認定「頭部重創致死」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

基隆市鄭姓婦人前天騎機車載雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，當晚經台2丙線返家途中，撞到設在慢車道的天燈節活動篷架，送醫不治。警方案發後到場採證，並約談承辦廠商莊姓業者，偵詢後依過失致死罪嫌送辦。檢察官今天相驗，並將調查莊男等人刑責。

平溪天燈節「愛在元宵兔給樂」活動昨晚在十分廣場，主辦單位設在台2丙線的棚架，2天前引發交通事故，造成40多歲鄭姓婦人死亡。

新北市觀光旅遊局副局長莊榮哲說，事故原因正由檢警調查中，新北市府會跟基隆市政府全力協助家屬善後，得到最好的照顧。

警方調查，鄭婦3日從基隆住處騎機車載八歲的雙胞胎兒子，前往平溪山區遊玩。當晚返回基隆途中，近7點騎到台2丙線指標8.3公里處，撞上天燈節活動委外廠商搭設的活動帳棚，人車倒地。

鄭姓婦人因為頭部受到重創，消防人員趕到救援時已無呼吸心跳，送醫不治。兩名男童受到驚嚇，1人臉部有擦傷，經醫師治療後無大礙。

警方獲報到場，封鎖現場採證。活動棚架設在台2丙線往基隆方向路旁，占用慢車道。依鄭婦行車方向的第一頂棚架，靠近車道的柱子上方，有吊掛一具警示燈，現場沒有人指揮交通。

新北市警局交通警察大隊表示，若活動有使用道路，現場應設立告示牌及警示燈等安全設施，或指派工作人員指揮交通。每個活動使用道路情況不同，告示及警示方式沒有明確規定，原則就是要讓用路人能明顯辨識。

據了解，平溪山區3日有下雨，加上入夜後光線昏暗，鄭婦騎機車經過置活動帳篷路段時，發現前方有帳棚已難閃避，撞上棚架支柱後摔車，傷重不治。

基隆地檢署檢察官今偕法醫相驗鄭婦屍體，初步認定因車禍頭部重創致死。檢方將再調閱周邊監視器，審視警方採證資料，查明鄭婦摔車死亡原因及莊男等相關人士刑責。

基隆市鄭姓婦人3日騎機車載雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，當晚在台2丙線回基隆途中，撞到天燈節活動帳篷送醫不治，警方到場採證。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓婦人3日騎機車載雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，當晚在台2丙線回基隆途中，撞到天燈節活動帳篷送醫不治，警方到場採證。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓婦人3日騎機車載雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，當晚在台2丙線回基隆途中，撞到天燈節活動帳篷送醫不治，警方到場採證。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓婦人3日騎機車載雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，當晚在台2丙線回基隆途中，撞到天燈節活動帳篷送醫不治，警方到場採證。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓婦人3日騎機車載雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，當晚在台2丙線回基隆途中，撞到天燈節活動帳篷送醫不治，警方到場採證。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓婦人3日騎機車載雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，當晚在台2丙線回基隆途中，撞到天燈節活動帳篷送醫不治，警方到場採證。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓婦人3日騎機車載雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，當晚在台2丙線回基隆途中，撞到天燈節活動帳篷送醫不治，警方到場採證。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓婦人3日騎機車載雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，當晚在台2丙線回基隆途中，撞到天燈節活動帳篷送醫不治，警方到場採證。記者邱瑞杰／翻攝

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