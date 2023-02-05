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留下負面訊息後疑為尋短引起「火燒車」 八軍團二兵送醫不治

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

陸軍八軍團203旅一名黃姓二兵休假期間，今天凌晨在個人社群媒媒體留下厭世訊息，經同袍發現向幹部反映，通知家屬協尋，隨後在他住家的小客車發現，他在自傷時造成火燒車，消防局據報將火撲滅，但已沒有呼吸心跳，送往彰化基督教醫院搶救仍告不治。

彰化縣消防局是在今天清晨4時38分許，接獲報案指稱有人在秀水鄉民生街轎車內尋短，並引起火燒車，消防局立即出動8輛各式消防車及2輛救護車趕到現場，發現車內男子已被拉出車外，消防人員隨後將火撲滅。

男子當時則已無呼吸心跳，消防人員立即給予CPR、AED等相關救護處置，送往彰化基督教醫院，仍告不治。

據指出，這名男子是20歲是陸軍八軍團203旅黃姓二兵，軍方證實他休假期間，今天凌晨在個人社群媒體留下負面訊息，同袍立即向幹部反映，幹部旋即請家屬協尋，隨後在他家附近借來的轎車內，發現他「疑似自傷」，家人打119後，消防人員趕到，仍無法挽救他的生命。

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陸軍八軍團203旅一名黃姓二兵今天清晨在自家附近的車內「疑似自傷」，成火燒車，消防局據報將火撲滅，但已沒有呼吸心跳，送醫院搶救仍告不治。圖／消防局提供★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
陸軍八軍團203旅一名黃姓二兵今天清晨在自家附近的車內「疑似自傷」，成火燒車，消防局據報將火撲滅，但已沒有呼吸心跳，送醫院搶救仍告不治。圖／消防局提供★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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火燒車 陸軍

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