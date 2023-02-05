才因軍官性愛片外流起爭議…陸軍八軍團今傳憾事 一士兵車中身亡

陸軍八軍團一對上尉和中尉情侶，1年半前在營區自拍性愛影片，近日因不明原因外流引發爭議，鬧得沸沸揚揚；未料，今又傳出新兵輕生憾事，據了解，1名服4個月役期的黃姓士兵，下個月將退伍，今晨在彰化縣住家附近，被人發現在車中輕生身亡，軍方已協助家屬處理後事。

據了解，該名黃姓士兵年約20歲，昨放假返回彰化縣家中，今晨被人發現在車中輕生身亡。

陸軍八軍團表示，該名黃姓士兵服役4個月，下個月即可退伍，軍中長官指黃男和袍澤相處融洽，近日未發現有異狀，獲悉黃男輕生噩耗後，同袍均深感遺憾；軍方已派員到彰化協助家屬處理善後。

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