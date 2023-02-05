才因軍官性愛片外流起爭議…陸軍八軍團今傳憾事 一士兵車中身亡
陸軍八軍團一對上尉和中尉情侶，1年半前在營區自拍性愛影片，近日因不明原因外流引發爭議，鬧得沸沸揚揚；未料，今又傳出新兵輕生憾事，據了解，1名服4個月役期的黃姓士兵，下個月將退伍，今晨在彰化縣住家附近，被人發現在車中輕生身亡，軍方已協助家屬處理後事。
據了解，該名黃姓士兵年約20歲，昨放假返回彰化縣家中，今晨被人發現在車中輕生身亡。
陸軍八軍團表示，該名黃姓士兵服役4個月，下個月即可退伍，軍中長官指黃男和袍澤相處融洽，近日未發現有異狀，獲悉黃男輕生噩耗後，同袍均深感遺憾；軍方已派員到彰化協助家屬處理善後。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言