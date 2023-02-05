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影／台中母抱幼子過道路遭機車撞 警：案發時橫越道路

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近來行人行走時遭汽機車撞上的案例，引發外界關注，台中市謝姓女子昨晚抱著1歲多幼子在西屯路附近，因橫越西屯路，遭騎機車直行的郭姓女子閃避不及撞上，謝女無酒精濃度，當時謝女行駛的路口燈號為紅燈，肇事原因待後續調閱監視器後釐清。

第一警分局調查，邱姓女子（56歲）在昨天晚間7時許，騎機車從中興街方向，沿西屯路一段，往民權路方向行駛，當時謝姓女子（33歲）與1歲多幼子在中達街下車後，疑欲跨越西屯路，前往附近燒酒雞餐廳用餐，未料橫越西屯路時，邱女反應不及撞上，人車倒地。

邱女手腳有擦挫傷，謝女與兒子也都受有程度不等的傷勢，經送醫後無大礙，第一警分局交通分隊獲報到場，邱女沒有酒精濃度，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

警方呼籲，汽機車的駕駛人，行經道路與路口時，都需注意車前狀況，依照速限行駛，保持安全距離、減速慢行；另外行人在行經行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路，違規者可罰500元，提醒民眾遵守交通規則。

台中市西區西屯路、中達街昨晚傳出有一對母子，遭機車撞上的交通事故。圖／讀者提供
台中市西區西屯路、中達街昨晚傳出有一對母子，遭機車撞上的交通事故。圖／讀者提供
台中市西區西屯路、中達街昨晚傳出有一對母子，遭機車撞上的交通事故。圖／讀者提供
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