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高雄婦急匯58萬給姪兒 警勸騙子打100通可吃1年

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄周姓婦人昨前往鳳山區銀行匯款58萬給姪子，行員提問獲悉，她幫久未謀面的姪子繳貨款，卻匯款到陌生帳戶，察覺有異報警；警方勸周對方是假姪子，詐騙集團都亂槍打鳥行騙，打100通電話，可騙吃1年，勸周封鎖對方，以免受騙。

鳳山警分局忠孝派出所警方，昨天下午1時，接獲鳳山區中山西路銀行行員通報，指66歲周姓婦人急著匯款58萬元至不認識人的帳戶，聲稱要幫久未聯絡的姪子繳清給廠商貨款的費用，行員察覺有異，先將款匯單撕毀，並報警請求協助。

忠孝所警員陳柏宏、簡松瑩到場了解後，曾阻止一名退休公務員匯款200萬的陳柏宏，拿起周姓婦人的手機對話檢視，看對方Line是大頭貼，沒有名字，以「虎虎生風」當代號，通話內容要求匯款58萬，還附上陌生人的帳戶，直接搓破騙局「這很明顯是詐騙」。

一旁女行員陳述周婦「差一點就匯出去了，我幫她擋掉了」；陳警告誡周詐騙集團都是亂槍打鳥找被害人，打打100通電話，1年的「薪水」就有了；警方勸周直接將對方封鎖，並叮嚀周要和家人宣導防詐騙手法，以免其他人受騙，周婦感激地頻向警方和行員致謝。

高雄周姓婦人急匯58萬元至不認識人的帳戶，聲稱幫久未聯絡的姪子繳清給廠商貨款的費用，所幸遇行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄周姓婦人急匯58萬元至不認識人的帳戶，聲稱幫久未聯絡的姪子繳清給廠商貨款的費用，所幸遇行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄周姓婦人匯58萬給假姪子，鳳山警分局警方勸阻是詐騙集團亂槍打鳥手法。記者石秀華／翻攝
高雄周姓婦人匯58萬給假姪子，鳳山警分局警方勸阻是詐騙集團亂槍打鳥手法。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 薪水 公務員

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