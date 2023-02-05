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屏大武營歷史建築燒百坪 縣府：全力修復不影響完工
列為歷史建築的大武營區隊史館今晨遭祝融燒毀百坪面積，原定下週進行修復活化工程，縣府今天表示，全力修復，不影響明年完工期程。
軍方大武營區現為屏東榮民總醫院園區，而營區遺留的建物近全區保留，民國110年登錄為屏東縣歷史建築，保留了特戰營兵舍、戰備大樓、傘具修復工場、烘傘房、隊史館等12棟建築物及1處防空洞，並展開修復活化工程。
屏東縣政府文化處長吳明榮告訴中央社記者，活化工程分為4標修復，第1標預計今年6月就會完成，而今天發生火警的隊史館就落在第2標中，原定下週就要進場施工卻發生火警，將全力修復，不影響明年完工期程。
屏東縣政府發布新聞稿指出，起火地點大武營區隊史館2樓，燃燒面積初估為330平方公尺。
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