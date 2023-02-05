快訊

泰國羽賽／爆冷力退香港好手伍家朗 台灣男單新希望林俊易捧冠

燕麥奶、牛奶都是奶 營養師提醒「這款奶」喝下全是油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏大武營歷史建築燒百坪 縣府：全力修復不影響完工

中央社／ 屏東縣5日電

列為歷史建築的大武營區隊史館今晨遭祝融燒毀百坪面積，原定下週進行修復活化工程，縣府今天表示，全力修復，不影響明年完工期程。

軍方大武營區現為屏東榮民總醫院園區，而營區遺留的建物近全區保留，民國110年登錄為屏東縣歷史建築，保留了特戰營兵舍、戰備大樓、傘具修復工場、烘傘房、隊史館等12棟建築物及1處防空洞，並展開修復活化工程。

屏東縣政府文化處長吳明榮告訴中央社記者，活化工程分為4標修復，第1標預計今年6月就會完成，而今天發生火警的隊史館就落在第2標中，原定下週就要進場施工卻發生火警，將全力修復，不影響明年完工期程。

屏東縣政府發布新聞稿指出，起火地點大武營區隊史館2樓，燃燒面積初估為330平方公尺。

屏東縣大武營區歷史建築物隊史館正氣樓今天凌晨大火，消防局火調科人員現場勘查，起火原因不明，現場拉起封鎖線。聯合報記者／劉星君 攝影
屏東縣大武營區歷史建築物隊史館正氣樓今天凌晨大火，消防局火調科人員現場勘查，起火原因不明，現場拉起封鎖線。聯合報記者／劉星君 攝影

屏東縣政府 歷史建築

延伸閱讀

全台最大馬當部落聚會所工程 台東縣府盼5月完工

原訂本周施工 屏大武營區歷史建物隊史館今卻大火 燒毀百坪

屏東大武營區歷史建物隊史館大火 周春米：查原因 全面修復

台南夜間火警影響高雄空品 雪上加霜AQI橘色轉部分紅色

相關新聞

才因軍官性愛片外流起爭議…陸軍八軍團今傳憾事 一士兵車中身亡

陸軍八軍團一對上尉和中尉情侶，1年半前在營區自拍性愛影片，近日因不明原因外流引發爭議，鬧得沸沸揚揚；未料，今又傳出新兵輕...

影／抓到了！金山財神廟初六火災是他縱火

新北市金山財神廟大年初六發生火災，主廟旁的金紙與雜物起火。警方今天表示，調閱監視器畫面，發現陳姓男子離開時，身後即冒出火...

豐原車禍機車騎士遭賓士車撞死 家屬PO網求影像查真相

台中市豐原區豐勢路日前發生死亡車禍，轎車與機車碰撞，騎士送醫急救不治，家屬在地方社團臉書PO網，急尋當時經過車禍地點有行...

影／台中母抱幼子過道路遭機車撞 警：案發時橫越道路

近來行人行走時遭汽機車撞上的案例，引發外界關注，台中市謝姓女子昨晚抱著1歲多幼子在西屯路附近，因橫越西屯路，遭騎機車直行...

屏大武營歷史建築燒百坪 縣府：全力修復不影響完工

列為歷史建築的大武營區隊史館今晨遭祝融燒毀百坪面積，原定下週進行修復活化工程，縣府今天表示，全力修復，不影響明年完工期程

高雄婦急匯58萬給姪兒 警勸騙子打100通可吃1年

高雄周姓婦人昨前往鳳山區銀行匯款58萬給姪子，行員提問獲悉，她幫久未謀面的姪子繳貨款，卻匯款到陌生帳戶，察覺有異報警；警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。