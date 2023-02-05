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海巡無人機出擊 查緝漁船違規施放籠具

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

海巡署第六巡防區指揮部於昨天上午以雷達偵蒐，發現台南安平港北堤外0.1浬處海域，疑有漁船近岸違規放籠作業情形，立即派遣第11岸巡隊第三無人機區隊前往蒐證，成功查獲漁船違規在距岸3浬內施放籠具作業，全案將依違反漁業法函送台南市漁港及近海管理所裁處。

昨天上午8點20分，海巡署第六巡防區指揮部雷達操作員發現1艘漁船於台南安平港北堤外0.1浬處海域慢速徘徊，疑似有近岸違規放置籠具作業情形，立即派遣第11岸巡隊第三無人機區隊前往現場查看並蒐證。

無人機區隊人員到達台南安平港海域後，隨即操控無人機巡航查察，發現1艘漁船有近岸違規施放籠具作業情形，經查已違反「台南市海域經營或兼營籠具漁船作業應行遵守及注意事項：全年禁止5噸以上漁船於台南市距岸3浬內作業」相關規定，後續將依漁業法函送台南市漁港及近海管理所裁處。

據了解，漁業法規定禁止未滿50噸拖網漁船於距岸3浬內作業，如違反相關規定者，可依南市海域經營或兼營籠具漁船作業應行遵守及注意事項，裁罰3萬元以上，15萬元以下罰緩。

第11岸巡隊表示，為落實海域執法、海洋生態保育及展現維護海洋資源決心，未來將持續運用無人機，發揮其機動及即時錄影蒐證功能，執行「海域執法」、「救生救難」及「查緝走私、偷渡」等任務，民眾如有需要或發現不法，可撥打「118」報案專線，海巡署將迅速提供各項服務及救助。

海巡署第11岸巡隊第三無人機區隊，查獲漁船違規在距岸3浬內施放籠具作業，全案將依違反漁業法函送台南市漁港及近海管理所裁處。
海巡署第11岸巡隊第三無人機區隊，查獲漁船違規在距岸3浬內施放籠具作業，全案將依違反漁業法函送台南市漁港及近海管理所裁處。

台南 海巡署 偷渡

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