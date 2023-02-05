新北平溪天燈節熱鬧登場 消防：勿將天燈並聯或串聯施放

新北市平溪天燈節是台灣重要文化資產之一，5日、11日先後在十分廣場、平溪國中各舉辦一場，活動期間市府各局處落實安全管理，也提醒民眾放天燈應在許可區域施放、勿將天燈並聯或串聯同時施放等事項，期許活動圓滿順利。

根據新北市觀光局統計，2017、2018、2019年，每年平均有700萬遊客造訪平溪，惟近2、3年受疫情影響，遊客數未如往年盛況。隨著疫情逐漸趨緩，新北市盛情邀約世界各地的遊客共襄盛舉至平溪許願祈福。

新北市府說，為兼顧觀光業發展與當地居民公共安全，訂定有《新北市天燈施放管理辦法》明確規範民眾施放天燈之地點、時間、天燈尺寸、施放方式及禁止事項，活動期間消防局會駐消防車火警警戒，警察局會加派人員交通疏導，衛生局也會設置醫護站等。

新北市府呼籲遊客及相關業者應注意下列施放方式：

一、施放天燈時應於許可區域進行施放（十分遊客中心至師功橋處、106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內）。

二、勿將天燈並聯或串聯同時施放，以免造成天燈於低空墜落引發火災。

三、施放周圍不得有易燃物，或妨礙人員、車輛通行。

四、施放天燈時應與民宅保持安全距離，以免升空後天燈不慎進入民宅釀成火災。

五、應詢問販賣天燈業者正確施放方式，並依店家建議添加之油量進行施放，勿任意增減油料或紙張等燃料，避免天燈燒毀或提早墜落而引發火災。