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影／抓到了！金山財神廟初六火災是他縱火
新北市金山財神廟大年初六發生火災，主廟旁的金紙與雜物起火。警方今天表示，調閱監視器畫面，發現陳姓男子離開時，身後即冒出火煙。陳男坦承一時衝動縱火，被警方依公共危險罪嫌送辦。
新北市金山財神廟1月27日晚上傳出火警，消防人員獲報到場灌救。起火點是寺廟建築外的金紙與雜物，並未延燒到寺廟，無人受傷。
外界原以為可能是電線走火引發火勢，但金山警分局調閱財神廟附近監視器畫面，發現1名男子當晚10點2分左右，獨自走進廟區，3分鐘後監視器拍到他離開廟區，身後並有火煙竄出。
警方查出涉案人是50多歲陳姓男子，通知出面說明。陳男坦承縱火，表示當天到財神廟看到成堆的大批金紙，突然一時衝動縱火，偵詢後送辦。陳嫌另涉4件寺廟貢品竊盜案，警方也將逐一調查，釐清案情。
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