豐原車禍機車騎士遭賓士車撞死 家屬PO網求影像查真相

台中市豐原區豐勢路日前發生死亡車禍，轎車與機車碰撞，騎士送醫急救不治，家屬在地方社團臉書PO網，急尋當時經過車禍地點有行車影像的人，提供影像供警方釐清車禍經過。

豐原警分局調查，本月1日早上6時35分獲報，在中市豐原區豐勢路二段與國豐路三段口發生轎車與機車碰撞事故，經警方初步查處，19姓巫姓男子開車，沿豐勢路二段往東勢方向直行，碰撞40歲吳男騎的機車，吳男當場OHCA，經送衛福部豐原醫院急救後仍不治。

警方依規定對駕駛和騎士做呼氣及抽血酒精濃度測試，二人都無喝酒情形；相關肇事責任尚在釐清中；警方呼籲，駕駛人應確實遵守交通標誌、標線規則及隨時注意車前狀況，才能避免發生事故影響行車安全。

騎士之妻在豐原社團臉書PO網急徵當時的行車記錄器畫面，她問2月1日早上6點20分到35分左右，有沒有人剛好行經台中市豐原區豐勢路二段與國豐路三段路口拍到車禍事故。