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台9線上豬隻「降肉」 警協助飼主找回

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台9線有豬隻降「肉」，花蓮一輛載運豬隻的貨車，日前行經台9線286.7公里處時，疑似貨車拴緊處較低，2頭大隻肉豬碰撞摔落至地面。因影響交通，有民眾報案，警方到場先將豬隻引導至一旁空地，並調閱監視器找到蘇姓飼主，合力將2頭單價逾萬元的豬隻送上車，順利回到養殖場。

花蓮玉里警分局東里派出所副所長邱金雄與警員鄭鋆翔，上月底執行巡邏勤務獲報，在台9線286.7公里加油站前，有肉豬掉落道路，擔心豬隻體積大會影響交通，請求員警協助。

警方抵達現場發現豬隻未滯留於車道當中，反而待在路旁，引導豬隻至空地安全處，而豬隻似乎聽得懂人話也乖乖配合，未造成交通事故。

副所長邱金雄先聯絡派出所的值班員警調閱路口監視器，發現載運豬隻的貨車由南往北行駛，研判三民里有多處的牲畜養殖廠，隨後拿起手機打電話詢問飼主，沒想到接起電話的蘇姓飼主恰巧就是駕駛，著急地求救「我的2隻豬掉在台9線上」。

在員警與蘇姓飼主的配合下，順利引導迷途的肉豬坐上貨車，蘇男非常感謝警方協助，讓2頭單價破萬元的豬隻能回到養殖場。

警方詢問，經查載運豬隻的貨車從台東一路北上要到玉里鎮三民養殖場，飼主運送前有檢查柵欄有無拴緊，可能駕駛過程中車輛煞車，又加上拴緊處較低，肉豬的身體碰撞才會摔落，幸未造成傷亡。

玉里警分局分局長温基興表示，針對裝載貨物散落，道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，如所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭。可處汽車駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。要是不慎釀成傷亡事故，駕駛人恐怕還得負擔相關刑事與民事責任，因此裝載貨物駕駛途中一定要特別留意，避免貨物掉落傷及無辜。

在員警與蘇姓飼主的配合下，順利引導迷途的肉豬坐上貨車，蘇男非常感謝警方協助，讓2頭單價破萬元的豬隻能回到養殖場。圖／玉里警分局提供
在員警與蘇姓飼主的配合下，順利引導迷途的肉豬坐上貨車，蘇男非常感謝警方協助，讓2頭單價破萬元的豬隻能回到養殖場。圖／玉里警分局提供
花蓮一輛載運豬隻的貨車行經台9線286.7公里處時，不慎讓2頭大隻肉豬摔落至地面。警方到場先將豬隻引導至一旁空地，避免影響交通。圖／玉里警分局提供
花蓮一輛載運豬隻的貨車行經台9線286.7公里處時，不慎讓2頭大隻肉豬摔落至地面。警方到場先將豬隻引導至一旁空地，避免影響交通。圖／玉里警分局提供

監視器 花蓮

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