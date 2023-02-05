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影／酒駕？賓士自撞國道匝道口 男女搖搖晃晃鎖門棄車逃離

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區新五路二段國道一號入口匝道，今天凌晨有1輛白色賓士轎車自撞分隔島頭端，車上1男1女卻把車門上鎖，走路搖搖晃晃逃離現場，把車丟給警察處理。國道警方將車拖吊移置，將通知車主依法究辦。

路口監視器拍到，1輛賓士轎車凌晨2時45分左右，搶黃燈快速衝出新五、蓬萊路口停止線，疑似發現走錯要上國道一號的上坡車道，緊急在匝道口打方向燈準備向右切換到平面車道，但是已經來不及。

車頭猛烈撞上分隔島前緣停下，男駕駛下車走向右前座攙扶1名女子下車，便直接穿越2線車道走至路邊，回頭發現女子在後方沒跟上，她緩慢走到一半便止步，杵在馬路中央搖搖晃晃，站都站不穩，男子於是折返將女子拉到路邊，2人逕自逃離現場。

國道警方和新北市蘆洲警分局均派員到場，卻發現車門反鎖無人。賓士車於3時49分，由國道警方拖吊至七堵扣車場移置保管，後續將通知車主到案說明。

國道警察局第一大隊泰山分隊長陳柏安指出，汽車駕駛人肇事，無人受傷或死亡而未依規定報警處置，可處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者並吊扣駕駛執照1至3個月。

警方呼籲駕駛人於國道發生事故，應立即報案，勿隨意將車遺留現場逕自離開，以免造成其他用路人危險。

監視器拍到，賓士車肇事後，車上1男1女棄車逃離現場。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，賓士車肇事後，車上1男1女棄車逃離現場。記者林昭彰／翻攝
賓士轎車自撞匝道口分隔島前緣，車上1男1女卻鎖門棄車逃離現場。記者林昭彰／翻攝
賓士轎車自撞匝道口分隔島前緣，車上1男1女卻鎖門棄車逃離現場。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，賓士車臨時打方向燈想切換車道，但已來不及，撞上匝道口分隔島前緣。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，賓士車臨時打方向燈想切換車道，但已來不及，撞上匝道口分隔島前緣。記者林昭彰／翻攝
國道警方將肇事車輛拖吊移置查扣，後續將通知車主到案說明。記者林昭彰／翻攝
國道警方將肇事車輛拖吊移置查扣，後續將通知車主到案說明。記者林昭彰／翻攝
賓士轎車自撞匝道口分隔島前緣，車上1男1女卻鎖門棄車逃離現場。記者林昭彰／翻攝
賓士轎車自撞匝道口分隔島前緣，車上1男1女卻鎖門棄車逃離現場。記者林昭彰／翻攝

國道 車道

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