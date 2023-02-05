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真的「降肉」了 花蓮警協助找回2隻豬

中央社／ 花蓮縣5日電

花蓮富里鄉省道台9線286.7公里日前有2隻豬掉落於道路，因往來車流頻繁，恐影響交通；員警獲報到場後了解是載運的貨車未將籠柵關好而掉落，於是引導豬隻至空地安全處抓回。

花蓮縣警察局玉里分局東里派出所副所長邱金雄、警員鄭鋆翔日前執行巡邏勤務接獲民眾報案，稱台9線286.7公里加油站前有豬隻掉落在道路上，擔心豬隻影響交通，請求員警協助。

邱金雄先聯絡派出所的值班員警，請求協助調閱路口監視器，發現載運豬隻的貨車由南往北行駛；邱金雄研判玉里鎮三民里有多處的牲畜養殖場，以手機聯絡飼主詢問，沒想到接起電話的蘇姓飼主恰巧就是駕駛，且正著急地向警員求救，「我的2隻豬掉在台9線馬路上」。

在員警與飼主合力下，將豬隻抓回上貨車，蘇姓飼主非常感謝警方協助，讓2頭單價逾新台幣萬元的豬隻能回到養殖場。

原來蘇姓男子載運豬隻從台東到玉里鎮三民養殖場，出發前有檢查柵欄是否拴緊，可能駕駛過程中車輛有煞車的情形，又加上拴緊處較低，碰撞後造成肉豬摔落至地面。

玉里警分局長温基興表示，對於裝載貨物散落，根據道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，若所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上，1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。如果不慎釀成傷亡事故，駕駛人恐得負擔相關刑事與民事責任，裝載貨物駕駛途中一定要特別留意，避免貨物掉落傷及無辜。

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