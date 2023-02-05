弱勢街友無家可歸 北警主動援助揪甘心

43歲的陳姓男子家中突發變故，最後流浪台北街頭，中正警二分局思源街派出所警員巡經公館商圈發現陳男，上前關心下，聽聞陳男故事，便一邊安撫陳的情緒，一邊通報市府社工介入，為陳男找一個家。

警方表示，陳男本家住新北市新店區，原先還能糊口度日，但因家中經濟遭逢劇變，變得無家可歸，只能在中正區公館商圈行乞度日。

中正警二分局思源街派出所警員蔡秉均日前下午2點多，在公館商圈巡邏時，發現陳男坐在水源市場門口，披頭散髮、神情恍惚；由於氣溫仍是寒冷，蔡員上前關懷，詢問許久後，陳才慢慢敞開心房，說出人生經歷。

蔡員耐心聽完陳男遭遇後，除安撫陳男情緒外，立即通報市府社工介入關懷及處置，後續就由社福機構將陳男安排到適當處所安置，讓陳男有夠禦寒及安身之地，也讓寒冷的公館商圈多了真摯的溫暖。