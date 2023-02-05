原訂本周施工 屏大武營區歷史建物隊史館今卻大火 燒毀百坪

培育逾40萬名空降傘兵屏東大武營區，傘訓中心前年遷移後，屏東縣府保留營區13棟歷史建築展開修復活化，未料隊史館（正氣樓）今凌晨大火，2樓木桁屋頂遭燒毀，今天上午還有煙霧竄出。文化處指出，隊史館原訂本周將展開修復卻遇上祝融。屏東縣消防局表示，起火原因不明仍待調查。

文化處指出，大武營區活化再利用計畫，向中央爭取修復經費共5.4億元，分區分四標執行，第一標「傘具修復工場」、「烘傘房」預計今年6月完工，4月啟動第一期招商。今凌晨起火隊史館正氣樓是第二標工程，原訂本周進場施工，未料發生大火，現場燃燒面積約100坪。

文化處文資所主任林洋助說，隊史館（正氣樓）原訂下周報正式施工，正氣樓是1937年興建，日式洋樓的建築風格，洗石子、門窗，都有特色價值，隊史館內的物品、檔案都早已全面清空。2樓木造結構遭燒毀，2樓木珩屋頂是柳木、窗邊則是台灣檜木。

林洋助說，隊史館原本存放隊史、文件檔案都牽涉國軍機密，當時做文資調查，進出隊史館都要登記，且須有軍方人員陪同才能進去，裡面不能拍照、錄影，只能手抄。

文化處指出，大武營區修復活化再利用第二標經費修復共6棟約1億多元，正氣樓部分約2千多萬，遇上祝融，經費預估再增加，且會全面詳細評估修復經費。

由於該處列為屏東榮總園區，據了解，根據現場研判，獲報時2樓全面燃燒，現場初步研判，起火點在二樓靠近中央樓梯處牆角，燒毀最嚴重，又發生在暗夜，現場沒水沒電，詳細起火原因仍待火調科調查釐清。