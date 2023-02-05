影／台61化學槽車頭懸空 司機飛墜高架橋不治 警：未綁安全帶

台61快速道南下47公里高架橋桃園市新屋區路段，今天早上許姓司機駕駛聯結化學槽車行駛至該處，車速過快失控衝撞高架橋護欄，撞破護欄十分驚險，整個車頭衝出護欄懸空掉落，許男疑未綁安全帶墜落台61線濱海路平面道路，消防局緊急搶救送醫宣告不治，車禍肇事原因由警方調查中。

桃園市消防局、警方表示，40歲許姓男子今天上午6時52分，駕駛聯結化學槽車從北往南行駛，車行至台61線快速道47公里高架橋，槽車失控衝撞路邊護欄驚險，車禍造成路燈桿幾乎撞斷，車頭撞破護欄懸空掉落，擋風玻璃破掉、車頭撞毀，許姓司機疑未綁安全帶直接墜落新屋濱海永安段555巷平面道路重傷昏迷。

消防局第二大隊永安分隊獲報緊急到場搶救，消防員表示，司機倒臥高架橋下平面道路，救護人員急救發現許男OHCA無心跳呼吸，緊急清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定送醫急救，醫院最後宣告不治。