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影／台61化學槽車頭懸空 司機飛墜高架橋不治 警：未綁安全帶

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

台61快速道南下47公里高架橋桃園市新屋區路段，今天早上許姓司機駕駛聯結化學槽車行駛至該處，車速過快失控衝撞高架橋護欄，撞破護欄十分驚險，整個車頭衝出護欄懸空掉落，許男疑未綁安全帶墜落台61線濱海路平面道路，消防局緊急搶救送醫宣告不治，車禍肇事原因由警方調查中。

桃園市消防局、警方表示，40歲許姓男子今天上午6時52分，駕駛聯結化學槽車從北往南行駛，車行至台61線快速道47公里高架橋，槽車失控衝撞路邊護欄驚險，車禍造成路燈桿幾乎撞斷，車頭撞破護欄懸空掉落，擋風玻璃破掉、車頭撞毀，許姓司機疑未綁安全帶直接墜落新屋濱海永安段555巷平面道路重傷昏迷。

消防局第二大隊永安分隊獲報緊急到場搶救，消防員表示，司機倒臥高架橋下平面道路，救護人員急救發現許男OHCA無心跳呼吸，緊急清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定送醫急救，醫院最後宣告不治。

警方和消防員趕到台61高架橋上，經查車禍現場沒有其他車輛或傷者，研判是許姓司機失控自撞護欄墜落地上，台61線高架橋上及平面現場，零件散落，化學槽車擦撞護欄、路燈後卡在高架橋上，該化學槽車為空車南下，幸未爆炸漏油、未釀及無辜，警方正調查車禍肇事原因。

台61快速道南下47公里高架橋聯結化學槽車撞護欄車禍，司機墜落橋下不治。記者曾增勳／翻攝
台61快速道南下47公里高架橋聯結化學槽車撞護欄車禍，司機墜落橋下不治。記者曾增勳／翻攝
台61快速道南下47公里高架橋聯結化學槽車撞護欄車禍，司機墜落橋下不治。記者曾增勳／翻攝
台61快速道南下47公里高架橋聯結化學槽車撞護欄車禍，司機墜落橋下不治。記者曾增勳／翻攝
台61快速道南下47公里高架橋聯結化學槽車撞護欄車禍，司機墜落橋下不治，消防員救送醫。記者曾增勳／翻攝
台61快速道南下47公里高架橋聯結化學槽車撞護欄車禍，司機墜落橋下不治，消防員救送醫。記者曾增勳／翻攝
台61快速道南下47公里高架橋聯結化學槽車撞護欄車禍，司機墜落橋下不治。記者曾增勳／翻攝
台61快速道南下47公里高架橋聯結化學槽車撞護欄車禍，司機墜落橋下不治。記者曾增勳／翻攝
台61快速道南下47公里高架橋聯結化學槽車撞護欄車禍，司機墜落橋下不治，消防員救送醫。記者曾增勳／翻攝
台61快速道南下47公里高架橋聯結化學槽車撞護欄車禍，司機墜落橋下不治，消防員救送醫。記者曾增勳／翻攝

高架橋 車禍 桃園

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