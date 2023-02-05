影／驚嚇！ 怪手吊臂大迴旋竟「打臉」 砂石車擋風玻璃碎裂

宜蘭縣蘭陽溪泰雅大橋橋下工地昨天發生一起意外，怪手司機正在操作吊臂大迴轉時，不偏不依擊中行進間的砂石車，造成擋風玻璃應聲破裂凹損，雙方司機都嚇壞了。這段嚇人影片被民眾上傳抖音，引起網友熱議，有人形容直接「打臉」、「阿娘喂」、這下「吃力了」。

就是這麼剛巧。怪手司機操作吊臂，疑似沒留意一旁有砂石車正要經過，180度右迴轉吊臂時，不偏不倚砸中砂石車駕駛艙，砂石車遭突如其來重擊，擋風玻璃碎裂，車身上下震動，砂石車司機更飽受驚嚇。

影片曝光後引發網友熱議留言，「阿娘喂」、「怪手打臉砂石車」、「吃力了」、「賀成交」、「差點轉生到異世界」；影片中也有一段目擊者說，「當時有聽到碰的一聲，很大聲」。

據了解，事故是昨天發生在宜蘭縣政府發包蘭陽溪的砂石疏浚工區，原始影片是工地監視器畫面，當時這輛砂石車載滿砂石剛好要駛入過磅區，砂石車左前方的怪手則是負責要把車斗多載運出去的砂石挖起來。

當時砂石車尚未過磅，就被怪手吊臂直接敲中駕駛座前方的擋方玻璃，隨後怪手司機也瞬間立即抬高吊臂，繼續往右旋轉，砂石車停在現場。