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影／偷了機車還繞行現場4小時 桃園男被逮曝超瞎理由

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市張姓男子因自己汽車電瓶故障，從路旁偷走一輛老舊機車，為了替它的電瓶「充電」，大剌剌在現場繞行4小時，再換回自己車上；警方昨循線將他通知到案，詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

桃園警分局青溪派出所本月2日受理被害人報案，他表示自己放在桃園區會稽一街的機車遭人竊走，員警依規定受理並展開追查。

員警調閱監視器發現，失竊機車2月1日晚上7時許被一名身著雨衣的男子騎走，但他犯後還騎著機車連續在附近繞了4小時，之後抱著機車電瓶到經國路某停車場，隨即駕轎車離開，行徑讓員警百摸不著頭緒，不過員警仍循線查出張姓男子（47歲）涉有重嫌，昨將他查緝到案。

警方調查，張男1日為了到溝渠抓過山蝦，將轎車停在經國路停車場，後來發現電瓶壞了，在會稽一街發現一輛老舊機車，就用鑰匙撬開車鎖騎走，準備拔取機車電瓶使用，且他為避免電瓶電力不夠，還刻意繞附近跑了數小時「充電」，再騎回停車場換取電瓶、成功啟動車輛後駕車離去。

張男稱自己「沒想到會被警察抓」，讓警方哭笑不得，詢後全案依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃園張姓男子穿雨衣偷機車電瓶，昨被警方通知到案並法辦。記者楊湛華／翻攝
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更換機車電瓶僅600元至1200元不等，張男貪圖方便行竊，恐面刑責。記者楊湛華／翻攝
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張男以鑰匙撬開路邊老舊機車鎖，騎車繞行4小時「充電」後才拔走電瓶。記者楊湛華／翻攝
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桃園 停車場 竊盜

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