聽新聞
test
0:00 / 0:00
網友爆料安南區廟會活動1男被4人圍毆 台南警追查中
台南網友爆料，數名年輕男子昨晚9點多在台南市安南區一間寺廟內毆打一名男子，被打男子倒在地遭數人拳打腳踢，涉嫌打人男子最後經友人架走。 台南市警三分局說今天說，針對廟宇內民眾衝突，警方調閱相關監視器畫面，查訪調查中。
據了解，昨晚9點44分，陳姓網友於「爆料公社」上傳一段影片，標題為鹿耳門打……，內容為4名男子毆打1名男子，轄區台南市警三分局員警觀看影片資料研判，發生地應為土城鹿耳門廟內。影片約只有10多秒，打架衝突原因不明。
台南市警三分局土城派出所說，警方當時未接獲民眾報案，消防分隊也沒有接獲民眾被打傷送醫，對於廟宇內民眾衝突，警方調閱相關監視器畫面，積極查訪調查中。警方呼籲，優質宮廟活動，絕對不容許暴力行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言