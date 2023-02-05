快訊

腰椎不好「小腿墊枕頭」睡反而更傷 醫教2伸展運動助頸背放鬆

影／台中少年檢舉幼兒園違停 引家長不滿爆拉扯網互槓

經典賽／大谷翔平3月1日返日 秀二刀流「沒有限制」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友爆料安南區廟會活動1男被4人圍毆 台南警追查中

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南網友爆料，數名年輕男子昨晚9點多在台南市安南區一間寺廟內毆打一名男子，被打男子倒在地遭數人拳打腳踢，涉嫌打人男子最後經友人架走。 台南市警三分局說今天說，針對廟宇內民眾衝突，警方調閱相關監視器畫面，查訪調查中。

據了解，昨晚9點44分，陳姓網友於「爆料公社」上傳一段影片，標題為鹿耳門打……，內容為4名男子毆打1名男子，轄區台南市警三分局員警觀看影片資料研判，發生地應為土城鹿耳門廟內。影片約只有10多秒，打架衝突原因不明。

台南市警三分局土城派出所說，警方當時未接獲民眾報案，消防分隊也沒有接獲民眾被打傷送醫，對於廟宇內民眾衝突，警方調閱相關監視器畫面，積極查訪調查中。警方呼籲，優質宮廟活動，絕對不容許暴力行為。

數名年輕人在台南市安南區一間寺廟涉嫌毆打一名男子，警方接獲網友爆料展開調查。圖／翻攝報料公社臉書社群
數名年輕人在台南市安南區一間寺廟涉嫌毆打一名男子，警方接獲網友爆料展開調查。圖／翻攝報料公社臉書社群

台南 爆料公社 監視器

延伸閱讀

民宅外半夜驚見「野生恐龍」遊蕩？網瘋傳監視器畫面：侏儸紀公園都是真的！

疑未注意路口狀況 台南廂型車擦撞救護車6人送醫

女子開車載通緝犯涉肇逃又撞里長 南警攔截圍捕到案

天公有認證！春節紙錢集中燒 台南31家廟宇響應

相關新聞

影／台61空油罐車頭懸空 司機飛墜高架橋不治 警：未綁安全帶

台61快速道南下47公里高架橋桃園市新屋區路段，今天早上許姓司機駕駛聯結油罐車行駛至該處，車速過快失控衝撞高架橋護欄，撞...

台61南下油罐車撞護欄車頭懸空 司機高空摔落送醫不治

台61快速道南下47.6公里高架橋桃園市新屋區路段，今天早上一輛聯結油罐車往南行駛至該處，疑似車速過快突然衝撞高架橋護欄...

活化未成 傘兵搖籃大武營區歷史建物隊史館今凌晨大火

培育逾40萬名空降傘兵屏東大武營區，傘訓中心前年遷移後，屏東縣府保留營區13棟歷史建築物，展開修復活化，朝結合軍事文化、...

影／台中少年檢舉幼兒園違停 引家長不滿爆拉扯網互槓

台中市孫姓少年2日在南區幼兒園門前檢舉家長違規停車，引發邱姓家長不滿，雙方爆發肢體衝突，驚動警方到場，孫事後將過程發到臉...

影／又見球棒隊！國道插隊超車互不相讓3惡煞砸車洩憤

新北市三峽地區3日發生行車糾紛引發暴力砸車。1輛貨車在國道三號下三峽交流道時，不滿硬被賓士轎車插隊，即在匝道緊貼轎車行駛...

網友爆料安南區廟會活動1男被4人圍毆 台南警追查中

台南網友爆料，數名年輕男子昨晚9點多在台南市安南區一間寺廟內毆打一名男子，被打男子倒在地遭數人拳打腳踢，涉嫌打人男子最後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。