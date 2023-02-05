網友爆料安南區廟會活動1男被4人圍毆 台南警追查中

台南網友爆料，數名年輕男子昨晚9點多在台南市安南區一間寺廟內毆打一名男子，被打男子倒在地遭數人拳打腳踢，涉嫌打人男子最後經友人架走。 台南市警三分局說今天說，針對廟宇內民眾衝突，警方調閱相關監視器畫面，查訪調查中。

據了解，昨晚9點44分，陳姓網友於「爆料公社」上傳一段影片，標題為鹿耳門打……，內容為4名男子毆打1名男子，轄區台南市警三分局員警觀看影片資料研判，發生地應為土城鹿耳門廟內。影片約只有10多秒，打架衝突原因不明。