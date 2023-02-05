誆稱投資外幣穩賺不賠 男子險遭被騙4萬8千元
32歲沈姓男子經由交友軟體上認識一名暱稱「Yuri」女子，雙方透過Line聊了一陣子後，對方以共創未來結婚基金之名，介紹沈外幣投資及網路交易平台，沈信以為真，按照對方教導的步驟操作，昨天到銀行要匯款， 所幸行員及員警識破詐騙，保住沈約4萬8000元。
台南市警二分局民權派出所員警趙國君、施坤男，昨天下午3點接獲民生路某銀行通報，疑似有民眾遭受詐騙。經員警到場了解，沈姓男子表示，他在交友軟體上認識一名女網友有在投資外幣，她誆稱可以代操作、保證可穩定獲取高額的報酬，並介紹LINE一個外匯投資平台，叫他匯款去投資，以共創未來結婚基金。
沈聽信後覺得女網友不會騙他，就去銀行匯款外幣帳戶美金1600元(約新台幣4萬8000元)到其指定銀行帳戶。
警員告知沈，這是詐騙集團一貫手法，沈原不相信自己遭到詐騙，經員警耐心解說並以網路搜尋多起類似詐騙手法給沈男觀看，始驚覺是假投資詐騙，才打消匯款念頭並對警方及行員表達感謝。
警方說，投資詐騙常透過社群網站、通訊軟體、交友網站，散播假投資訊息，或以假交友結識被害人後再介紹以高獲利、零風險的假投資內線消息，吸引被害人大筆投資虛擬通貨、外匯期貨及現金，並偽造獲利，誘使加碼投資鉅款，目的都是騙取金錢，投資應透過合法管道賺取合理利潤，台有疑問可主動撥打反詐騙專線165或報案110查證。
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