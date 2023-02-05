影／台中少年檢舉幼兒園違停 引家長不滿爆拉扯網互槓

台中市孫姓少年2日在南區幼兒園門前檢舉家長違規停車，引發邱姓家長不滿，雙方爆發肢體衝突，驚動警方到場，孫事後將過程發到臉書社團，質疑「檢舉是錯的」，邱也上網回應，家長對於陌生人在幼兒園周邊的拍照行為，本來就會比較敏感，還說「希望你（孫）人生都能順風順水」。

第三警分局正義所在2日晚間6時許，接獲報案，南區南門路一家超商有糾紛案件，經警方瞭解，起因是孫姓少年（16歲）在超商附近的幼兒園拍攝照片，檢舉邱姓家長（36歲）違規停車的問題，因而引起邱的不滿，雙方在大街上爆發肢體衝突，孫跑進超商內求助。

警方到場後，孫的母親也已到場，邱也向孫與孫母致歉，但孫在隔天（3日）晚間由母親陪同下，前往正義所提告強制罪。

第三警分局表示，有網友提到，該處有20通檢舉電話，有18通都是孫打的，經查證，該幼兒園門前的檢舉交通案件，從1月20日至2月5日為止，有3件檢舉紀錄，都是同一人檢舉，是否為孫姓少年，為保護檢舉人個資，無法告知。

孫也在2日晚間，在臉書爆怨公社發文，指控該處幼兒園的家長「慣性違停」，描述在該處拍攝照片的經過，還說，過程中被幼兒園主任指控是「慣犯」，直說「原來違停是對的，檢舉是錯的的」、「台中行人地獄真的不是叫假的」。

邱姓家長看到貼文後，也留言回應，強調家長對於幼兒園周邊的奇怪的人事物，「特別敏感」，當時是看到孫在幼兒園前面，不知道鬼鬼祟祟的做什麼，還一直拍照，要求孫秀出照片，但孫不肯，才會爆發衝突。