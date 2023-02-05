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影／又見球棒隊！國道插隊超車互不相讓3惡煞砸車洩憤

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽地區3日發生行車糾紛引發暴力砸車。1輛貨車在國道三號下三峽交流道時，不滿硬被賓士轎車插隊，即在匝道緊貼轎車行駛互不相讓，隨後貨車被強行擋下，3名惡煞持球棒砸爛貨車前擋玻璃。警方已依車號追人。

貨車的行車記錄器拍下完整過程，當天29歲林姓司機駕駛貨車行駛國道三號，沿外側車道準備下三峽交流道時，左前方有2輛車號相連的白色賓士轎車，1前1後從中線車道打方向燈欲併入外線，但貨車不願減速禮讓第二輛賓士。

2輛賓士堅持要一起下交流道，不願讓貨車夾在中間。後方賓士於是在交流道口伺機強行違規插隊，緊貼貨車車頭粗魯超車。貨車司機不爽，在匝道繞行時追上前，貼近賓士車右側跨越道路邊線開在路肩，互相逼車。

等到雙方駛出匝道進入三峽市區道路，其中1輛賓士先行離開，另1輛賓士則從前方擋住去路，強行攔下貨車。貨車司機馬上打110報案求助，電話剛掛，突然又出現另1輛鐵灰車國產轎車靠近，3名年輕人先後持球棒下車，衝向貨車一陣亂棍猛砸，前後只花17秒砸爛貨車玻璃，迅速逃離。

新北市警方獲報趕抵，現場只剩貨車和司機，將依據貨車行車記錄器影像，鎖定涉案車輛牌照以車追人，盡速通知到案依法究辦。

三峽警分局偵查隊隊長梁献堂說明，砸車行為涉嫌刑法強制、毀損及恐嚇罪，惡意逼車違反道交條例43條屬危險駕車行為，可處2萬4千元罰鍰及吊扣駕照6個月，違規停車可處1200元罰鍰、未保持車距可處1200元罰鍰、不遵守標誌標線可處1800元罰鍰，總共可罰2萬8200元罰鍰。

至於貨車在交流道匝道行駛路肩和賓士逼車互不相讓，將再和國道警方研究，違規駕駛行為也要依法開罰。

賓士強行違規插隊粗魯超車，引起貨車司機不爽，在匝道繞行時追上前，貼近賓士車右側跨越道路邊線開在路肩，互相逼車。記者林昭彰／翻攝
賓士強行違規插隊粗魯超車，引起貨車司機不爽，在匝道繞行時追上前，貼近賓士車右側跨越道路邊線開在路肩，互相逼車。記者林昭彰／翻攝
貨車行車記錄器拍下，2輛賓士車堅持一起下交流道，後方賓士強行違規插隊，緊貼貨車車頭粗魯超車。記者林昭彰／翻攝
貨車行車記錄器拍下，2輛賓士車堅持一起下交流道，後方賓士強行違規插隊，緊貼貨車車頭粗魯超車。記者林昭彰／翻攝
貨車一下交流道就被惡意逼車攔下，3名年輕人分持球棒砸爛貨車前擋風玻璃。記者林昭彰／翻攝
貨車一下交流道就被惡意逼車攔下，3名年輕人分持球棒砸爛貨車前擋風玻璃。記者林昭彰／翻攝
三峽交流道口3日發生行車糾紛引發暴力砸車，3名年輕人分持球棒砸爛貨車前擋風玻璃。記者林昭彰／翻攝
三峽交流道口3日發生行車糾紛引發暴力砸車，3名年輕人分持球棒砸爛貨車前擋風玻璃。記者林昭彰／翻攝
貨車一下交流道就被惡意逼車攔下，3名年輕人分持球棒砸爛貨車玻璃。記者林昭彰／翻攝
貨車一下交流道就被惡意逼車攔下，3名年輕人分持球棒砸爛貨車玻璃。記者林昭彰／翻攝

國道 行車記錄器

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