快訊

腰椎不好「小腿墊枕頭」睡反而更傷 醫教2伸展運動助頸背放鬆

影／台中少年檢舉幼兒園違停 引家長不滿爆拉扯網互槓

經典賽／大谷翔平3月1日返日 秀二刀流「沒有限制」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／鐵頭功？台中男騎車不慎 腦袋撞破轎車後擋玻璃後逃逸

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子凌晨騎電動自行車，不慎撞上停大甲路旁的轎車，他的頭撞破轎車後擋風玻璃後涉嫌肇事逃逸，車主PO影片提醒這名男子，他已報警，車主也關心對方「不知道您的頭是否沒事？」許多網友看到影片後都說，這名男子應該練有鐵頭功。

大甲警分局調查，2月4日凌晨2時4分，一名男子騎電動自行車經中市大甲區中山路一段，張姓車主的轎車靜止停路邊，男子騎電動自行車撞上轎車後，他由北往南方向行駛逃逸，經員警調閱監視器後鎖定對象是39歲詹姓男子，將通知到派出所了解事故發生情形。

轎車後擋風玻璃被撞破，許多網友看到車主PO網的照片和影片，驚訝說男子的頭很硬，可能練有鐵頭功，竟可撞破車擋風玻璃，有網友仔細看到照片，看到男子的毛髮好像粘在破損的擋風玻璃上。

一名男子騎電動自行車撞上停路旁轎車，頭撞破車擋風玻璃。圖／取自臉書我愛大甲2
一名男子騎電動自行車撞上停路旁轎車，頭撞破車擋風玻璃。圖／取自臉書我愛大甲2
一名男子騎電動自行車撞上停路旁轎車，頭撞破車擋風玻璃。圖／取自臉書我愛大甲2
一名男子騎電動自行車撞上停路旁轎車，頭撞破車擋風玻璃。圖／取自臉書我愛大甲2

電動自行車 車主 擋風玻璃

延伸閱讀

彰化和美沒號誌路口奪命 26歲婦人遺留3稚子

彰化12歲男童疑闖紅燈被撞死 駕駛人疑涉超速肇責

彰化12歲男童路口挨撞死亡 肇事轎車5人受傷

桃園平鎮轎車不明原因衝撞鹹酥雞攤 波及路邊機車油流滿地

相關新聞

影／台61化學槽車頭懸空 司機飛墜高架橋不治 警：未綁安全帶

台61快速道南下47公里高架橋桃園市新屋區路段，今天早上許姓司機駕駛聯結油罐車行駛至該處，車速過快失控衝撞高架橋護欄，撞...

影／台中少年檢舉幼兒園違停 引家長不滿爆拉扯網互槓

台中市孫姓少年2日在南區幼兒園門前檢舉家長違規停車，引發邱姓家長不滿，雙方爆發肢體衝突，驚動警方到場，孫事後將過程發到臉...

影／又見球棒隊！國道插隊超車互不相讓3惡煞砸車洩憤

新北市三峽地區3日發生行車糾紛引發暴力砸車。1輛貨車在國道三號下三峽交流道時，不滿硬被賓士轎車插隊，即在匝道緊貼轎車行駛...

網友爆料安南區廟會活動1男被4人圍毆 台南警追查中

台南網友爆料，數名年輕男子昨晚9點多在台南市安南區一間寺廟內毆打一名男子，被打男子倒在地遭數人拳打腳踢，涉嫌打人男子最後...

影／驚嚇！ 怪手吊臂大迴旋竟「打臉」 砂石車擋風玻璃碎裂

宜蘭縣蘭陽溪泰雅大橋橋下工地昨天發生一起意外，怪手司機正在操作吊臂大迴轉時，不偏不依擊中行進間的砂石車，造成擋風玻璃...

影／偷了機車還繞行現場4小時 桃園男被逮曝超瞎理由

桃園市張姓男子因自己汽車電瓶故障，從路旁偷走一輛老舊機車，為了替它的電瓶「充電」，大剌剌在現場繞行4小時，再換回自己車上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。