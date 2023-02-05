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影／鐵頭功？台中男騎車不慎 腦袋撞破轎車後擋玻璃後逃逸
台中一名男子凌晨騎電動自行車，不慎撞上停大甲路旁的轎車，他的頭撞破轎車後擋風玻璃後涉嫌肇事逃逸，車主PO影片提醒這名男子，他已報警，車主也關心對方「不知道您的頭是否沒事？」許多網友看到影片後都說，這名男子應該練有鐵頭功。
大甲警分局調查，2月4日凌晨2時4分，一名男子騎電動自行車經中市大甲區中山路一段，張姓車主的轎車靜止停路邊，男子騎電動自行車撞上轎車後，他由北往南方向行駛逃逸，經員警調閱監視器後鎖定對象是39歲詹姓男子，將通知到派出所了解事故發生情形。
轎車後擋風玻璃被撞破，許多網友看到車主PO網的照片和影片，驚訝說男子的頭很硬，可能練有鐵頭功，竟可撞破車擋風玻璃，有網友仔細看到照片，看到男子的毛髮好像粘在破損的擋風玻璃上。
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