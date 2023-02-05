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高雄黑白車半夜拉轉競速 馬路當賽車場網友批

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄小港區山明路和水秀路口，昨深夜出現黑車和白車2輛改裝車，將馬路當賽車場，拉轉競速飆車，因適逢深夜，不少當地民眾已入睡，有民眾被拉轉引擎飆車噪音吵醒，拍下影片批「擾民」；警方指尚未接獲報案，將釐清車主身分，並加強路口巡邏取締。

網路社群「社會事新聞影音」今晨釋出民眾拍下的一段影片，影片內容指昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛白車和黑車的改裝車在街頭相互競速追逐，引擎拉轉噪音聲音在寧靜的夜晚擾民。

影片中，只見黑白兩車相互在山明路和水秀路口飆車，拉出一長串的噪音，飆車囂張行徑如入無人之境。

轄區小港警分局警方表示，有關社群po網，民眾反應於影片時間路段，有車輛快速行駛並發出噪音干擾，轄區高松路派出所將調閱路口監視器，釐清車主身分，約談到案後，將依違反道路交通管理處罰條例處罰，並依噪音管制法第13條函請環保局裁處。

高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛改裝車在街頭相互競速追逐；圖為白車飆車畫面。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛改裝車在街頭相互競速追逐；圖為白車飆車畫面。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛改裝車在街頭相互競速追逐；圖為黑車街頭飆車畫面。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛改裝車在街頭相互競速追逐；圖為黑車街頭飆車畫面。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛白車和黑車的改裝車在街頭相互競速追逐。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛白車和黑車的改裝車在街頭相互競速追逐。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」

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