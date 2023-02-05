高雄黑白車半夜拉轉競速 馬路當賽車場網友批

高雄小港區山明路和水秀路口，昨深夜出現黑車和白車2輛改裝車，將馬路當賽車場，拉轉競速飆車，因適逢深夜，不少當地民眾已入睡，有民眾被拉轉引擎飆車噪音吵醒，拍下影片批「擾民」；警方指尚未接獲報案，將釐清車主身分，並加強路口巡邏取締。

網路社群「社會事新聞影音」今晨釋出民眾拍下的一段影片，影片內容指昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛白車和黑車的改裝車在街頭相互競速追逐，引擎拉轉噪音聲音在寧靜的夜晚擾民。

影片中，只見黑白兩車相互在山明路和水秀路口飆車，拉出一長串的噪音，飆車囂張行徑如入無人之境。