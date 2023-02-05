台中大里橋北端車禍多 警：加強取締北上快車道右轉

台中市大里區國光路一段與環中東路口的大里橋北端，去年交通事故計發生43件，是大里、霧峰地區交通事故發生頻繁之處，造成人員受傷或超過24小時死亡之交通事故達34件，受傷49人，一般車損車禍9件。霧峰警分局長陳祥麟上午帶隊前往實地勘察，將增設快車道禁止右轉LED告示牌，另亦將在尖峰時段架設攝影機，加強違規蒐證取締。

霧峰警分局說，此一地點交通流龐大，是轄內前三大易肇事路口。警分局長陳祥麟日前上任後，啟動「零傷亡願景計畫」針對轄內十大危險路口進行交通安全健檢，希望達到達到交通事故零死亡及零重傷的目標。

對於大里橋北端車禍肇事多，陳祥麟等人除了現場勘查，也運用交通事故處理系統大數據資料所，繪製各路口碰撞構圖，以圖像方式呈現高風險路口全年交通事故資訊，並結合第一線處理交通事故員警的實務分享，以及透過現場車流行進的觀察與討論，發現肇因多是北向快車道車輛違規右轉環中東路，而與直行機車發生擦撞。

陳祥麟說，在交通工程方面，將增設快車道禁止右轉LED告示牌、繪設分隔島延伸槽化線、設立回復式導桿等，至於路口肇事原因多為變換車道或方向不當、未注意車前狀況、未依規定右轉及未保持行車安全距離等，主要仍是駕駛習慣所致，因此會同步到各機關、學校交通安全宣講，建立民眾正確駕駛觀念。

執法部分則自即日起於尖峰時段派遣員警架設數位式攝影機，加強違規蒐證取締並建置科技執法設備針對易肇事違規項目精準執法，降低事故發生。