夫妻吵架母帶13歲兒離家 高雄警靠「吳柏毅」線索找到人

高雄市一對夫妻因煮飯起爭執，妻子憤而帶13歲兒子離家，因妻兒4天未回家，又聯絡不上，丈夫擔心母子安危報警；少年隊警方以手機定位等科技偵查手法，查出母親是Uber Eats外送員，載兒一起送餐，在小吃店攔截到母子後勸說，女方允諾和丈夫溝通化解誤會，不會影響兒子受教權。

高市警察局少年警察隊警方1月31日接獲13歲少年小彬（化名）失蹤報案，經向報案的小彬父親了解後，得知當天他和妻子因煮飯問題在家起爭執，妻子憤而帶著放寒假的兒子離家。

男子告知警方，因4天以來，均聯絡不上妻兒，擔心母子安危，於是報警，希望警方協助找回妻兒。

少年隊警方接獲小彬父親報案後，運用所得情資，以手機定位、調閱監視器及親友等線索，輔以科技偵查，追查出小彬母子倆的足跡，曾出現在新興、苓雅等地區，行蹤飄忽不定。

警方後來循線得知，小彬的母親兼職當Uber Eats外送員，改變協尋方向，以車追人，再透過母子倆經常出入區域及外送路線的監視器等線索過濾分析，皇天不負苦心人，發現小彬在母親載送餐點時，會坐在機車後方，一起幫忙外送，2月2日循線在自強路小吃店前攔截到母子。

小彬看到警察伯伯時，還禮貌問好，小彬母親告知警方，離家後，住在女性友人家，找到Uber Eats兼職工作，兒子很乖巧，正放寒假，才載著兒子一起工作。