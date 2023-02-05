台61南下油罐車撞護欄車頭懸空 司機高空摔落送醫不治
台61快速道南下47.6公里高架橋桃園市新屋區路段，今天早上一輛聯結油罐車往南行駛至該處，疑似車速過快突然衝撞高架橋護欄，衝擊力太大，整個車頭衝出護欄掉落，駕駛男子墜落台61線新屋區濱海路永安段555巷平面道路重傷，消防局人員到場發現OHCA無心跳呼吸，緊急送醫急救，重傷不治。
桃園市消防局、警方表示，一名40歲許姓男子今天上午6時52分。駕駛聯結油罐車行經台61線快速道路往南行駛，至台61線南下47.6公里新屋永安段高架路段，突然衝出護欄，車頭懸空，司機墜落地面重傷昏迷。
消防局第二大隊永安分隊獲報緊急到場搶救，消防員表示，油罐車司機倒臥高架橋下，救護人員發現該司機OHCA無心跳呼吸，立即清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定，緊急送醫急救，台61高架橋上無其他車禍傷者，警方現場疏導交通及調查車禍肇事原因中。
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