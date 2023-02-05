快訊

台61南下油罐車撞護欄車頭懸空 司機高空摔落送醫不治

今天迎元宵補財庫更要招貴人 專家指點3必做、1大忌

超商48元購茶葉蛋及飯糰 幸運兒中雲端發票200萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑睡前吸菸引燃棉被 女屋主濃煙嗆昏送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市萬里區1戶民宅昨晚發生火警，雖只有燒掉棉被，但60多歲女屋主疑被濃煙嗆暈，送醫不治。警、消初步研判死者可能睡前吸菸，引燃棉被，發現時無力逃生而喪命，真正起火原因待火災調查人員採證調查。

新北市消防局第6大隊長莊渝淵表示，菸蒂是微小火源，民眾容易忽略潛藏的危險性，以為不太可能引發火災。建議養成良好習慣，避免釀成災害，並安裝住宅用火災警報器，才能在第一時間察覺火災發生，及早應變。

莊渝淵說，根據以往火災案例經驗，睡前或飲酒後吸菸，更容易因為精神狀態不佳，導致菸蒂掉落，或隨手放置於其他物品上，形成微小火源，經過時間蓄積逐漸發焰燃燒，引燃棉被、床墊、沙發、泡棉或衣物等。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚接獲報案，萬里區發生民宅火警，有人受傷，出動第6大隊、金山中隊和萬里、金山、長青、汐止分隊，共15車38人前往搶救。

消防人員到場時，傷者已由她的女婿進入屋內救出急救，當時已無呼吸心跳。消防人員接手急救，並送往基隆長庚醫院，未能救回。

據了解，火災發生後，死者的丈夫曾接到死者來電，表示家裡起火。趕回查看時，她已在房內昏迷，由女婿將她救出來。

消防人員看到燃燒的棉被放在靠近門口處，木門也有燃燒痕跡，燃燒面積約2坪。研判死者疑睡前吸菸，後來發現棉被起火驚醒，將棉被丟到床下，但已無力逃生，詳細起火原因待火災鑑識中心研判。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北市萬里區1戶民宅昨晚發生火警，60多歲女屋主疑吸菸引燃棉被，被濃煙嗆暈送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區1戶民宅昨晚發生火警，60多歲女屋主疑吸菸引燃棉被，被濃煙嗆暈送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區1戶民宅昨晚發生火警，60多歲女屋主疑吸菸引燃棉被，被濃煙嗆暈送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區1戶民宅昨晚發生火警，60多歲女屋主疑吸菸引燃棉被，被濃煙嗆暈送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

火災 萬里

延伸閱讀

基隆鐵皮屋清晨起火燒通紅 消防急射水灌救

他退房將棉被摺成豆腐狀 房務人員建議做一動作更有幫助

高雄回收廠不明原因火警 數公里外可見濃煙直竄天際

影／空拍畫面曝光！台南塑膠工廠竄猛烈濃煙 恐燒至深夜

相關新聞

影／婦人載雙胞胎兒平溪遊玩 撞天燈活動帳棚她摔車亡

基隆市鄭姓婦人3日晚間，騎機車載一對雙胞胎幼子，到平溪遊玩返家途中，在台2丙線撞上新北市府觀旅局委外廠商架設的活動帳棚後...

台61南下油罐車撞護欄車頭懸空 司機高空摔落送醫不治

台61快速道南下47.6公里高架橋桃園市新屋區路段，今天早上一輛聯結油罐車往南行駛至該處，疑似車速過快突然衝撞高架橋護欄...

活化未成 傘兵搖籃大武營區歷史建物隊史館今凌晨大火

培育逾40萬名空降傘兵屏東大武營區，傘訓中心前年遷移後，屏東縣府保留營區13棟歷史建築物，展開修復活化，朝結合軍事文化、...

馬路撿手機 騎士遭公車輾斃

高雄侯姓和李姓女子前天深夜騎機車行經鳳松路時，因手機掉落在馬路上，侯女將機車停路邊，徒步橫越馬路去撿手機，結果慘遭迎面駛...

疑睡前吸菸引燃棉被 女屋主濃煙嗆昏送醫不治

新北市萬里區1戶民宅昨晚發生火警，雖只有燒掉棉被，但60多歲女屋主疑被濃煙嗆暈，送醫不治。警、消初步研判死者可能睡前吸菸...

童取走未上鎖贈品被索賠 家長質疑敲竹槓 警方說話了

民眾黨台中市議員江和樹爆料，有家長投訴過年期間帶就讀國小二年級的孩子取走霧峰夾娃娃店內未上鎖贈品，遭台主報警索賠、漫天開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。