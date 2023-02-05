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疑睡前吸菸引燃棉被 女屋主濃煙嗆昏送醫不治
新北市萬里區1戶民宅昨晚發生火警，雖只有燒掉棉被，但60多歲女屋主疑被濃煙嗆暈，送醫不治。警、消初步研判死者可能睡前吸菸，引燃棉被，發現時無力逃生而喪命，真正起火原因待火災調查人員採證調查。
新北市消防局第6大隊長莊渝淵表示，菸蒂是微小火源，民眾容易忽略潛藏的危險性，以為不太可能引發火災。建議養成良好習慣，避免釀成災害，並安裝住宅用火災警報器，才能在第一時間察覺火災發生，及早應變。
莊渝淵說，根據以往火災案例經驗，睡前或飲酒後吸菸，更容易因為精神狀態不佳，導致菸蒂掉落，或隨手放置於其他物品上，形成微小火源，經過時間蓄積逐漸發焰燃燒，引燃棉被、床墊、沙發、泡棉或衣物等。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚接獲報案，萬里區發生民宅火警，有人受傷，出動第6大隊、金山中隊和萬里、金山、長青、汐止分隊，共15車38人前往搶救。
消防人員到場時，傷者已由她的女婿進入屋內救出急救，當時已無呼吸心跳。消防人員接手急救，並送往基隆長庚醫院，未能救回。
據了解，火災發生後，死者的丈夫曾接到死者來電，表示家裡起火。趕回查看時，她已在房內昏迷，由女婿將她救出來。
消防人員看到燃燒的棉被放在靠近門口處，木門也有燃燒痕跡，燃燒面積約2坪。研判死者疑睡前吸菸，後來發現棉被起火驚醒，將棉被丟到床下，但已無力逃生，詳細起火原因待火災鑑識中心研判。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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