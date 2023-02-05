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基隆鐵皮屋清晨起火燒通紅 消防急射水灌救
基隆市信二路一處2樓鐵皮屋今早發生火警，濃煙不斷冒出。消防局獲報派遣人車前往灌救，約半小時控制火勢。屋主後來返家，表示屋內沒人。消防人員將在滅火後進入火場搜尋，並調查起火原因。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天清晨6點24分接獲報案，信義區信二路74巷內有民宅起火燃燒，共計派遣15車32人前往搶救。
消防人員6點31分到達現場，看到2樓鐵皮屋已全面燃燒，鐵皮屋內透出紅光，濃煙不斷往外冒出。消防局第一大隊長高瓊瑤指揮布設水線灌救，6點59分控制住火勢。
屋主在上午7點6分來到現場，看到鐵皮屋燒毀相當吃驚。他向消防人員說，鐵皮屋內並沒有人，消防人員將在滅火後進入查看，並採證調查起火原因。
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