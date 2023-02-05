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活化未成 傘兵搖籃大武營區歷史建物隊史館今凌晨大火

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

培育逾40萬名空降傘兵屏東大武營區，傘訓中心前年遷移後，屏東縣府保留營區13棟歷史建築物，展開修復活化，朝結合軍事文化、健康休閒園區規畫，未料今天凌晨1點28分，屏東縣消防局接獲報案，榮總東路大武營區隊史館發生火警，火勢4點10分撲滅，幸無人傷亡，詳細起火原因仍待調查。

屏東縣消防局今凌晨1點28分接獲報案，屏東市大武營區，榮總東路上舊兵營2樓全面起火燃燒，消防局隨即出動屏二、屏東、麟洛、萬丹、長治、第一大隊共16車32人，3個多小時後火勢撲滅。

屏東縣府文化處指出，起火的建築物為隊史館2樓。大武營區活化再利用計畫，共分四標執行，總經費5.4億元，發生火災的隊史館是列在第四標最後一標，現場早已經圍起圍籬，也沒有水電，起火原因仍待消防局火調科釐清調查。

大武營區前身是1937年編成「日本陸軍高射砲第8連隊」所在地，主要護衛日治時期屏東飛行場的防禦。戰後由國軍接收，作為傘兵訓練基地。2019年縣府配合變更都市計畫主要計畫與屏東榮民總醫院計畫，傘訓中心遷至空軍屏東基地內「大聖西營區」。

屏東縣府保留大武營區13棟歷史建築物，其中隊史館2樓今天凌晨突然起火，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣府保留大武營區13棟歷史建築物，其中隊史館2樓今天凌晨突然起火，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣府保留大武營區13棟歷史建築物，其中隊史館2樓今天凌晨突然起火，幸無人傷亡。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東縣府保留大武營區13棟歷史建築物，其中隊史館2樓今天凌晨突然起火，幸無人傷亡。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東縣府保留大武營區13棟歷史建築物，其中隊史館2樓今天凌晨突然起火，幸無人傷亡。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東縣府保留大武營區13棟歷史建築物，其中隊史館2樓今天凌晨突然起火，幸無人傷亡。圖／屏東小鎮資訊提供

屏東縣 歷史建築 榮總

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