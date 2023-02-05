活化未成 傘兵搖籃大武營區歷史建物隊史館今凌晨大火

培育逾40萬名空降傘兵屏東大武營區，傘訓中心前年遷移後，屏東縣府保留營區13棟歷史建築物，展開修復活化，朝結合軍事文化、健康休閒園區規畫，未料今天凌晨1點28分，屏東縣消防局接獲報案，榮總東路大武營區隊史館發生火警，火勢4點10分撲滅，幸無人傷亡，詳細起火原因仍待調查。

屏東縣消防局今凌晨1點28分接獲報案，屏東市大武營區，榮總東路上舊兵營2樓全面起火燃燒，消防局隨即出動屏二、屏東、麟洛、萬丹、長治、第一大隊共16車32人，3個多小時後火勢撲滅。

屏東縣府文化處指出，起火的建築物為隊史館2樓。大武營區活化再利用計畫，共分四標執行，總經費5.4億元，發生火災的隊史館是列在第四標最後一標，現場早已經圍起圍籬，也沒有水電，起火原因仍待消防局火調科釐清調查。