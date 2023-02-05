影／婦人載雙胞胎兒平溪遊玩 撞天燈活動帳棚她摔車亡

基隆市鄭姓婦人3日晚間，騎機車載一對雙胞胎幼子，到平溪遊玩返家途中，在台2丙線撞上新北市府觀旅局委外廠商架設的活動帳棚後摔車，送醫不治。警方採證認為現場警示不足，昨已約談廠商負責人員到案，將依過失致死罪嫌究辦。

瑞芳警分局調查，鄭姓婦人（45歲）3日晚間6時47分，從十分往基隆方向，騎機車後載兩名雙胞胎幼子，行經新北市平溪區台2丙線8.3K處基福隧道前時摔車，撞進一處設置在路邊的帳棚。

警方獲報後指派6名警力到場處理，發現鄭婦不明原因與觀旅局委外廠商架設的活動帳棚擦撞後摔車受傷，臉部有明顯傷勢，現場已無呼吸心跳，兩名幼童有1人臉部有明顯擦傷，另1人沒受傷。鄭婦送醫往醫全力搶救1個多小時宣告死亡。

瑞芳警分局派遣鑑識人員採證，發現路邊帳棚下方是鐵架空間，十分昏暗，前方並沒有足夠的警示措施，也沒有派人員看守，為新北市政府觀旅局辦理的天燈活動委託廠商搭設的活動帳棚。

警方懷疑帳棚因阻擋住慢車道範圍，鄭婦騎到前方時來不及反應，機車衝進帳棚下方鐵架範圍內摔車，導致意外發生，鄭婦並無酒駕。