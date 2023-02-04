開車外出散心 小黃駕駛疑失控卡路邊草叢
計程車司機車吳姓男子前天開車外出散心，行經新北市山區疑不熟路況失控卡路邊草叢，經消防人員救出僅受輕微外傷，送醫後無大礙。警方依一般交通事故程序受理。
新北市消防局2日上午7時許接獲吳姓男子報案，指稱其開計程車為維生的61歲弟弟，打電話向其求救，表示開車行經新店區薏仁坑路，疑似不熟悉路況，不慎衝出衝出路面，卡在路邊草叢中，人還在車裡無法動彈。
由於報案地點不明，轄區新店警分局安康派出所線上巡邏員警及119消防人員立即前往薏仁坑路尋找，費月一番功夫，最後在路燈編號132124旁，發現卡在草叢中的計程車及涭困車內的吳男。
吳男經消防搜救人員救出後，初判傷勢為嘴角撕裂傷且意識清楚，也無酒駕情事，由救護車送往耕莘醫院安康分院救治後並無大礙，後續警方依交通事故程序受理，計程車則由吳男找拖吊車拖救。
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