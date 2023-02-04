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女騎士撞活動帳棚摔車亡 檢警追查

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市平溪區台2丙線8.3K處，昨晚一名婦人騎機車後載兩名幼童，撞上新北市府觀旅局委外廠商架設的辦活動帳棚後摔車，送醫後不治，瑞芳警分局已報請檢方釐清相關肇事及責任歸屬。

瑞芳警分局調查，鄭姓婦人（45歲）昨晚近7時，騎機車後載兩名幼童，行經新北市平溪區台2丙線8.3K處，在基福隧道前路口，十分往基隆方向摔車。

警方獲報後指派6名警力到場處理，發現鄭婦不明原因與觀旅局委外廠商架設的活動帳棚擦撞後摔車受傷，臉部有明顯傷勢，現場無呼吸心跳，兩名幼童有1人臉部有明顯擦傷，另1人沒受傷。鄭婦送往醫全力搶救，昨晚8點多宣告死亡。

瑞芳警分局派遣鑑識人員採證，並通知負責人員到場說明，全案函請基隆地檢署偵辦，後續由檢察官釐清相關肇事原因及責任歸屬。

女騎士撞辦活動帳棚基福隧道口摔車亡，檢警追查責任。記者游明煌／翻攝
女騎士撞辦活動帳棚基福隧道口摔車亡，檢警追查責任。記者游明煌／翻攝

瑞芳 平溪

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