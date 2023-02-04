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新北一家三口餓死成乾屍 高大成直指一關鍵嘆：太離譜

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影／新北1家3人成乾屍 高大成：因餓死沒細菌侵襲腐敗

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

新北昨天傳出楊姓四口3人成乾屍，僅剩83歲失智父存活。對此，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說，都會區竟有人在住家餓死，沒有細菌增殖，乾燥化變木乃伊，問題太嚴重、太離譜，研判3人死亡超過一周，質疑像楊家高風險弱勢家庭，怎麼會沒人理？

據了解，楊姓男子與81歲妻子，54歲養子，以及53歲小兒子同住，楊男患有失智症，一家人主要都靠楊妻照顧生活起居，直到鄰居發現楊妻久未出門通報，警方上門才發現其中3人已成乾屍，又以楊妻風乾情況最明顯。

高大成研判，可能是楊妻猝逝後，二子缺乏生活自理能力，沒有楊妻協助，也沒進食餓死；楊姓男子雖然失智，但仍具生活自理能力，餓了會找食物進食，所以還能存活下來。

高大成認為，都會區在住家內竟然一家四口有三人變木乃伊，你看有多嚴重，代表是餓死的，連細菌都無法在死者肚子裡增殖，你看多離譜，不會腐敗，乾燥化都快變木乃尹，代表死者體內沒有營養，以3個月以上成為木乃伊推論，可能死亡一、二周，高風險弱勢家庭應該固定三、五天要去探視，像楊家高風險弱勢家庭，怎麼會這麼長時間沒人理？

高大成說明，會變木乃伊不是只有天氣問題，是營養不良加上乾燥、通風，按理講在都會區是不可能發生的，食物取得較容易，營養夠，屍體因細菌侵襲加速腐敗，乾屍因為沒有細菌侵襲、沒有腐敗味道，連蒼蠅也都不來。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／ 攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／ 攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／ 攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。記者趙容萱／ 攝影

木乃伊 高大成 失智症

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