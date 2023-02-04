內湖「夜弄土地公」將登場 警公布交管措施籲配合指揮

民國112年2月4日

內湖分局新聞資料

發稿單位：交通組

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內湖夜弄土地公歡慶元宵遶境祈福交通管制

臺北市內湖區梘頭福德祠訂於112年2月5日（星期日）15時至24時，舉辦「夜弄土地公」遶境民俗活動，神轎預計於17時起轎，預估隨行遶境信眾約300名、沿線圍觀民眾約1萬名，遶境路線如下：

（起點）梘頭福德祠→內湖路2段→金龍路右轉CITYLINK→右轉成功路4段→左轉成功路4段61巷（康寧國小）→右轉星雲街→右轉康寧路1段→成功路3段174巷（富邦銀行）→右轉內湖路2段（中國醫藥學院）→右轉成功路4段30巷（湖光市場）→直行成功路4段182巷口→左轉金龍路→右轉內湖路3段→內湖路3段115巷（金龍黃昏市場）→金龍路→左轉內湖路3段口（萊爾富超商）→右轉內湖路2段5巷→內湖路2段355巷→內湖路2段263巷口（內湖派出所）→右轉內湖路2段→內湖路2段179巷口（達人女中）→梘頭福德祠（終點）。

為維持現場秩序及交通安全，臺北市政府警察局內湖分局將於是日15時至24時進行2階段交通管制範圍（詳如示意圖）：

一、第一階段（15時開始至活動結束）：

東起金龍路（含）、西迄成功路3段174巷（含）、南沿成功路4段（含）、北至內湖路2段（含）涵蓋之區塊。

二、第二階段（17時開始至活動結束）：

東起金龍路（含金龍隧道）、西迄內湖路2段103巷（含）、南沿星雲街（含）、北至內湖路2段（含179巷、263巷9弄）及內湖路3段(含115巷)涵蓋之區塊。