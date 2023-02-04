彰化和美沒號誌路口奪命 26歲婦人遺留3稚子

彰化縣和美鎮26歲施姓婦人本月1日騎機車上班途中，經過和美鎮欣北路、思北路口時，與王姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，施女送醫不治。施女留下小一、小二、小四3個子女，如今只剩打零工的丈夫維持家計，縣府社會處今天派員致贈慰問金。縣議員賴清美指出，此一路口常發生車禍，要求警方加強改善。

警方調查，施女本月1日上午8時18分許，騎機車上班，沿著和美鎮欣北路東向西直行，當時，由60歲的王姓男子開車沿思北路南向北直行，雙方在欣北路與思北路口發生碰撞，人車倒地地，施女然戴安安全帽，仍當場沒有生命跡象，被消防局救護車送往彰化基督教醫院急救，仍告不治。

縣議員賴清美說，施女與丈夫都靠打工維持家計，如今施女死亡，留下小一、小二、小四3個年幼子女，肇事責任仍未釐清，無法獲適時補償，有待社會處出面協助處理喪葬事宜，以及後續的三個子女就學及生活補助。

賴清美今天陪同社會處人員前往致贈喪家慰問金，以解決燃眉之急。她指出，和美鎮欣北路、思北路口為產業道路，沒有紅綠燈，過去常發生車禍，建議警方設置號誌，並在路面劃設標線，提醒駕駛人小心駕駛，避免憾事一再發生。

和美警分局表示，近日內將派員前往肇事路口會勘，尋求改善之道。