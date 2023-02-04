嘉義秀泰影城傳妙齡女墜樓意外 掉落氣墊雙腳骨折送醫

嘉義市秀泰影城6樓今天下午傳一起墜樓意外，有名妙齡女子在6樓外牆邊激動地講電話，民眾發現女子坐在圍牆上十分危險，嘉義市消防局據報派員前往了解，立即在現場舖上氣墊，另組人員上樓了解，但沒多久女子就從高樓墜下，幸好掉在氣墊上，生命跡象清楚，雙腳疑骨折，緊急送醫。

據悉，6樓是某健身工坊，女子可能是會員才能順利到達6樓，大約在下午1時45分，年約24歲女子坐在牆邊十分激動地講手機，引起路過民眾側目，看到女子坐在牆邊十分危險，即向附近的消防局一大隊第一分隊報案，消防救護人員一方面派員緊急管制人車舖救生氣墊。

另組人員趕到6樓關心女子狀況，但是女子好像和對方講手機發生爭吵情緒十分激動，並阻止人員靠近，沒多久就發生墜樓，幸好氣墊已舖好，女子掉在氣墊內又彈到地面。救護人員檢視女子狀況，雙腳疑骨折變形，有耳漏情形，意識清楚，送往醫院急救。至於墜樓原因由警方調查中。

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