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航警海關攜手破獲毒品走私案 台男為愛鋌而走險

中央社／ 桃園機場4日電

航警局與關務署台北關今天宣布，破獲毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」44公斤走私案，令警方訝異的是，主嫌周姓男子在中國有正職工作，卻為愛鋌而走險，檢警將持續溯源追蹤。

航空警察局刑事警察大隊科技偵查隊隊長陳綿宗接受媒體聯訪表示，航警局與台北關去年8月17日，發現一批以「化妝品」名義申報進口的貨物影像有異，查驗貨物後發現夾藏第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，便成立專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦。

陳綿宗說，檢警運用科技偵查定位技術配合道路監錄系統，比對犯嫌使用的交通工具等方式進行查緝，但犯嫌經常製造斷點規避查緝，經過警方多日跟監埋伏，順利於新北市三重地區逮捕周姓主嫌到案。

陳綿宗指出，警方調查發現，周男在中國大陸廈門有正職工作，但受大陸籍女友教唆及金錢誘惑下，竟特地返台收領毒品包裹，並規劃訂購化學溶劑、烤箱等製毒工具，為製毒集團在台籌設製毒工廠，但周男被捕後堅決不提供陸籍女友相關訊息，令警方感嘆周男仍執迷不悟，後續將依相關線索持續向上溯源追查。

陳綿宗指出，「2-溴-4-甲基苯丙酮」為新興三級毒品「喵喵」的先驅原料，「喵喵」等新興毒品常摻雜其他毒品，偽裝成咖啡包、奶茶包供貨給年輕族群吸食，由於製作成本低，有逐漸取代K他命等毒品的趨勢，這次查獲44公斤的「2-溴-4-甲基苯丙酮」，若煉製成毒品流出，市值高達新台幣近千萬元。

毒品 警察

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