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昨夜接連兩起通報不平靜 台南警消跟閻羅王搶人
連續假期剛過，台南歸仁警分局昨晚陸續接獲兩起輕生通報，李姓男子因故離家，想不開至龍崎區某廟宇，經家人報警協尋，員警及時尋獲，割斷繩索而獲救送醫，另吳姓女子情緒激動，跑進校園內高樓，坐在欄杆外陽台，經2個多小時勸說，警消人員乘機將她拉進屋內送醫救治。
警方調查，昨晚6時許接獲110緊急通報，龍崎分駐所副所長陳雅聖獲報後沿市道182線尋找，發現李的機車，並在廟旁尋獲當事人。副所長立即以裝備袋內工具刀割斷繩子，將他救了下來，發現他仍有意識，但呼吸困難、臉部發黑，立即通報消防局救護車，到場救護。
未料，當晚9時許，再次接獲110通報，吳女在仁德區某校園內高樓，人在坐欄杆外陽台，仁德派 出所所長林俊祺、警員傅捷揚等多名員警，立即驅車趕赴現場，分局長邱顯良也趕到現場指揮。
當時吳女情緒相當激動，情況危急，經女警黃子瑜不斷安撫情緒、苦勸，消防局也出動大批人車到場，並已備妥氣墊，經2個多小時溝通，待她情緒暫緩蹲坐欄杆外時，警員傅捷揚等人與特搜大隊乘機一湧而上，將她拉進安全區域後，隨後將她送往醫院救治，化解危機。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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