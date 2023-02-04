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彰化12歲男童疑闖紅燈被撞死 駕駛人疑涉超速肇責

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美鎮12歲黃姓小六男童，昨晚運動返家，步行沿著和美鎮彰新路穿越嘉卿路時，疑因闖紅燈，遭許姓男子駕駛的轎車撞擊，送醫不治，許一家5人也都受傷送醫，許則疑有超速，肇事責任由警方調查中。校方指出，黃童學業優良，遭此不幸，會對班上同學進行心理輔導。

黃姓男童昨晚與父母一起到鄰近的國小打羽毛球，他則提前自行走路回家，約7時58分許，沿著和美鎮彰新路，由南往北穿越嘉卿路，這時由44歲許姓男子駕駛的轎車，沿嘉卿路由西往東方向駛來，男童撞上擋風玻璃，彈飛約20公尺落地，現場血漬班斑，男童當時失去意識，無呼吸心跳，經送彰化基督教醫搶救兩小時，仍宣告不治。

許姓男子涉嫌駕車撞上男童後，緊急將方向盤左偏，卻撞上安全島後，衝向對向車道，因衝擊力道大，轎車的右前車輪與輪框因此分離，現場未有明顯煞車痕；許與同車的妻子、3名子女共5人，也分別受傷，警方到場處理時，受驚嚇的許男呆坐路邊，十分懊惱，一家都只受輕傷，並無大礙。

警方為許酒測，酒測值是0，在調閱監視器時發現，男童當時疑因快步闖紅燈，被許男駕駛的轎車撞及；但據了解，此一路段限速60公里，許男疑涉嫌超速。男童家屬質疑許男過路口為什麼未減速，及注意前車狀況。

許男是台南人，全家到彰化和美訪友，回程從嘉卿路要上國道3號和美交流道，卻在彰新路口撞上黃姓男童。他則稱當時因男童突然衝出，反應不及才撞及。肇事責任將由警方進一步釐清。

據黃姓學童就讀的學校指出，男童在校成績非常好，在班上名列前茅，如今卻不幸遭遇死劫，消息傳回，令師生都十分不捨，將協助有關學生平安險理賠事宜。彰化縣教育處表示，開學後，會請學諮中心理師協助學校班級學生心理輔導，並要求學校加強交通安全教育宣導。

和美警察分局呼籲，駕駛人行經交叉路口應減速慢行，行人夜間走路應穿著顏色鮮明的衣服、穿越道路應走人行道或枕木紋並查看左右來車後再通過，以免憾事發生。

男童被撞後，現場混亂，許姓男子飽受驚嚇，呆坐路旁，十分懊惱。圖／民眾提供
男童被撞後，現場混亂，許姓男子飽受驚嚇，呆坐路旁，十分懊惱。圖／民眾提供
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口，昨晚發生自小客車撞到讀小六的12歲黃童車禍，男童送醫不治，車上5人也都受傷送醫。圖／警方提供
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口，昨晚發生自小客車撞到讀小六的12歲黃童車禍，男童送醫不治，車上5人也都受傷送醫。圖／警方提供
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口，昨晚發生自小客車撞到讀小六的12歲黃童車禍，男童送醫不治，車上5人也都受傷送醫。圖／警方提供
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口，昨晚發生自小客車撞到讀小六的12歲黃童車禍，男童送醫不治，車上5人也都受傷送醫。圖／警方提供

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