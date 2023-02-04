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墾丁6旬潛水客失蹤第7天 事發地不遠處岸際尋獲遺體
熱愛潛水的60歲顧姓男子，上月28日在與多名友人到屏東恆春後壁湖出水口西側海域潛水，眾人潛完1支氣瓶上岸後，他發現手電筒遺失，獨自下海尋找，友人見遲未返回，折返潛水點未發現他的身影，通報海巡署和威鯨救難協會搜尋，第3天找到男子遺失的手電筒，但人一直未找到，今天中午12時20分在事發地不遠處的下崛岸際發現一具著潛水衣的男性遺體，家屬到場悲慟確認。
海巡署上月28日下午1點45分接獲民眾報案，指顧姓潛水客身著黑色潛水衣、橘色蛙鞋及氣瓶，獨自從後壁湖出水口西側下水，說上岸後發現手電筒遺失，再換支新氣瓶獨自下海尋找，友人見遲未返回岸上，折返潛水點尋找未發現浮出，於是報案尋求協助。
屏東威鯨救難協會表示，這幾天東北季風強，大浪高2至3公尺，海象惡劣，潛水員持續在岸際礁岩及水上摩托車擴大陸、海同步搜尋，搜尋範圍北至萬里桐、南至香蕉灣，失蹤第3天找到男子遺失的手電筒；今天中午12時20在下崛岸際發現一具身著潛水衣的男性遺體，距離事發地百餘公尺外，家屬到場確認是失蹤7天的顧姓男子，研判是卡在海底礁岩縫中，因潮汐浮出後被海浪帶上岸際。
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