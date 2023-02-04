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新北三具乾屍今相驗…法醫認自然死亡或病死 無外力

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北一戶被列為關懷個案的家庭，四口人久未出門，鄰居察覺有異通報，里長昨會同警方破門驚見只剩83歲失智的楊男獨自一人，其它三人皆已死亡，且幾乎已成乾屍。昨發現的三具乾屍，檢警會同法醫今相驗，法醫認為三人為自然死亡或病死，無外力介入，已發還家屬領回處理善後事宜。

該關懷個案家庭為84歲楊姓男子、79歲陳姓妻子、53歲養子及52歲親生小兒子四人同住，楊男患有失智症，主要都由陳婦外出採買生活起居用品，但鄰居近日發現時常出門的陳婦久未出門，因此趕緊通報里長及議員，昨會同在地員警上門。

鎖匠協助開門入內，驚見大兒子上半身赤裸躺在客廰沙發上，已成乾屍；小兒子倒在客廳地板上，也已半腐爛半乾狀態；陳姓婦人也成乾屍，躺在公寓頂樓加蓋房間內的床上。唯一存活的失智楊男對相關詢問都不清楚，無法回應。

據了解，陳婦風乾情況最明顯，初判死亡至少三個月至半年，大兒子死亡也約有一個月，小兒子死亡約兩周。

新北地檢署檢察官今天會同警方及法醫相驗，法醫認為陳婦及長子為自然死亡，小兒子疑因心臟問題病死，無外力介入，不須再進一步解剖確，已發還家屬領回處理善後事宜。

新北市昨發現三具乾屍，檢警會同法醫今相驗，法醫認為三人為自然死亡或病死，無外力介入，已發還家屬領回處理善後事宜。記者王長鼎／翻攝
新北市昨發現三具乾屍，檢警會同法醫今相驗，法醫認為三人為自然死亡或病死，無外力介入，已發還家屬領回處理善後事宜。記者王長鼎／翻攝
新北市昨發現三具乾屍，檢警會同法醫今相驗，法醫認為三人為自然死亡或病死，無外力介入，已發還家屬領回處理善後事宜。記者王長鼎／翻攝
新北市昨發現三具乾屍，檢警會同法醫今相驗，法醫認為三人為自然死亡或病死，無外力介入，已發還家屬領回處理善後事宜。記者王長鼎／翻攝

兒子 失智症 新北

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