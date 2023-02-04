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影／環保回收車自撞路邊機車 司機疑精神不濟釀禍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

呂姓男子日前駕駛民間環保回收車疑精神不濟恍神，不慎失控自撞路邊牆壁及兩輛機車，所幸無人受傷。

呂姓男子（57歲）上月28日上午8時許，駕駛民間環保公司回收車，行經深坑區北深路二段時，不知為何原因突然失控先擦撞路邊牆壁，再撞上停放在路邊的兩輛機車。

警方獲報到場處理，呂男酒測值為零，初步研判呂男疑似精神不濟恍神，不慎失控自撞，所幸僅波及停放路邊兩輛機車，無人受傷，全案依交通事故流程處置，並已連繫被害機車車主，由雙方自行協調後續賠償事宜。

新店警方表示，深坑號區北深路2段2022年肇事3件，3年內肇事5件，均為駕駛人因素造成，已要求轄區深坑分駐所持續針對該路段加強闖紅燈、違規雙黃線迴轉、並排停車、違規停車及行人違規等重大交通違規事項進行嚴正執法。

呂姓男子日前駕駛民間環保回收車疑精神不濟恍神，不慎失控自撞路邊牆壁及兩輛機車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
呂姓男子日前駕駛民間環保回收車疑精神不濟恍神，不慎失控自撞路邊牆壁及兩輛機車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
呂姓男子日前駕駛民間環保回收車疑精神不濟恍神，不慎失控自撞路邊牆壁及兩輛機車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
呂姓男子日前駕駛民間環保回收車疑精神不濟恍神，不慎失控自撞路邊牆壁及兩輛機車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
呂姓男子日前駕駛民間環保回收車疑精神不濟恍神，不慎失控自撞路邊牆壁及兩輛機車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
呂姓男子日前駕駛民間環保回收車疑精神不濟恍神，不慎失控自撞路邊牆壁及兩輛機車，所幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝

深坑 車主

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