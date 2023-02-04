影／環保回收車自撞路邊機車 司機疑精神不濟釀禍

呂姓男子日前駕駛民間環保回收車疑精神不濟恍神，不慎失控自撞路邊牆壁及兩輛機車，所幸無人受傷。

呂姓男子（57歲）上月28日上午8時許，駕駛民間環保公司回收車，行經深坑區北深路二段時，不知為何原因突然失控先擦撞路邊牆壁，再撞上停放在路邊的兩輛機車。

警方獲報到場處理，呂男酒測值為零，初步研判呂男疑似精神不濟恍神，不慎失控自撞，所幸僅波及停放路邊兩輛機車，無人受傷，全案依交通事故流程處置，並已連繫被害機車車主，由雙方自行協調後續賠償事宜。