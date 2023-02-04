中和關懷家戶3死剩失智父 新北社會局：加強鄰里支持系統合作

新北中和一戶被列為關懷個案的家戶發生3死悲劇，獨留83歲失智父親。新北市社會局表示，未來希望加強鄰里網絡支持合作，可以即時通報，若全部單靠社工無法支撐，且家戶的狀況隨時在變化，盼透過在地的鄰里系統即時通報，加上宣導、教育，讓民眾知道自己尋求哪些幫助有需要的個案，會朝這個方向努力。

社會局長張錦麗說明，案家是一家四口同住，爸爸和大兒子為身心障礙者，平時由小兒子和母親負責照顧，社會局和衛生局都會定期關心，案家大兒子為衛生局每年訪視一次的四級個案。2月1日及2月2日，因為公衛護士連續兩天聯繫不上案家，察覺有異主動通報里長。

張錦麗說，老父親已經由社會局安置到照護機構，目前老父親身體狀況尚可，不過他無法清楚表達，說明當時狀況。後續在照護上，會由市府公費安養，市府也會全力協助喪葬費用。家中還有一個女兒，社會局也會積極和家屬討論，是否需要相關協助。

張錦麗指出，高風險家庭主要是針對家中有18歲以下之兒童、少年，遭變故或功能不全的家庭，藉由關懷輔導，協助其家庭解決生活危機，提供預防性服務方案。

而本案屬於有身心障礙者的家庭，當初訪視時，也沒有立即性危機或危險。照顧者為小兒子和母親，照顧父親和大兒子，關懷機制為每年一次，社會局社工在去年曾主動聯繫案家，詢問是否需要長照及輔具資源，當時小兒子表示暫無需要，社工後續提供相關資訊，表示若有任何需要，可隨時向社會局聯絡。

社會局表示，高齡照顧者風險高，社會局、衛生局都有「高照顧負荷喘息方案」，希望可以減緩家庭的照顧壓力，但因許多長者會覺得孩子是自己的，拒絕向外界求助，針對這樣本身拒絕服務的家庭，外力要介入是難上加難，更需要仰賴社區、鄰里，社區守門員加強訓練。

社會局表示，若主動提供服務而被拒絕，未來會和長照中心做更密切的聯繫，特別針對照顧者是高齡的，再請長照中心多加聯繫，並同時加強訓練更好的溝通說服技巧，針對這個案子，業務單位會開檢討會，邀集專家學者給我們指教檢討。