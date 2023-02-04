為尋求刺激！囂張賊三天內二度光顧賣場偷竊 被店員認出活逮

高雄36歲李姓男子日前到楠梓一家賣場偷竊，並在店內大膽把標籤撕下，隨後直接把商品帶走，還在一天內連偷兩次，被店家盯上並報警，但李男似乎並不在乎，幾天後又回到賣場，被店員認出，當場報警活逮。被問及偷竊動機，他卻說「為了尋求刺激」讓員警聽了相當傻眼，並依法將人函送。

楠梓警分局楠梓派出所2月1日接獲興楠路一間連鎖賣場報案稱，陳列於店內生食區的食材遭竊；報案店長還說，遭竊的商品，標籤被撕掉，業者行竊後，還大搖大擺的走出商場，如入無人之境。

警方獲報透過監視器，認李男涉嫌重大，另發現他行竊後，不到2小時，又返回賣場偷走一罐啤酒，行徑相當誇張。

正當警方掌握竊嫌身分要通知人到案前夕，李男就在2月2日再度重返賣場，遭店內人員認出，隨後業者報警，也順利逮人。

經統計，李男偷走店家2盒牛排及1罐啤酒共損失655元；據了解，李家住大社，已非第一次行竊，這次騎車到楠梓的誇張行竊舉動，他供稱只是為了尋求刺激感。