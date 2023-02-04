路旁傳出喵喵叫…警拆機車救野貓 小貓因禍得福覓得主人

嘉義市長榮派出所警員巡邏經過市區中山路時，看見有名女子蹲趴在機車停放處，警員上前關心，這名賴姓女子表示，聽到疑似小貓叫聲從機車裡傳出來，好奇查看。警員發現小貓疑受困機車內，聯絡消防人員，在車主同意下，拆下車殼順利救出小貓，賴女感謝救援並表示願意認養。小貓因禍得福覓得主人不再四處流浪餐風露宿。

警方表示，長榮派出所巡佐吳明坤、警員江俊誼與郭惟茵日前執行巡邏暨勤務經中山路時，看見有民眾雙手扶地蹲趴在停放機車處，員警見狀上前關心詢問，年約19歲的賴女表示，路過店家前停放一整排機車時，從1輛機車置物箱下方聽見有貓叫聲，好奇蹲下查看該不會是有貓咪受困？

員警也聽到機車內傳出貓咪不斷地發出焦躁不安喵喵聲，推測可能是因為天氣寒冷，爬進入車輛底座藉由機車引擎餘溫取暖後卻受困，員警經由車牌聯繫上車主，但車主人在外地趕不回來，但同意員警救貓相關作為。

警方通知消防局人員到場協助，消防員觀察推測受困位置後，利用工具將機車側邊車殼卸下，立即有隻幼小消瘦的貓咪竄出，消防員及時抓住，交由員警用紙箱將安置，賴女感謝警方及消防人員的及時協助救援，並表示願意認養小貓。