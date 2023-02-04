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男網友遊說代購精品包賺利潤 她搶貸50萬集資警急勸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄黃姓女子在臉書認識陌生男網友，對方聲稱專代購精品包買賣，國門解禁後，要集資才能大量掃貨，售出就有高利潤，黃心動下，手頭無現金卻仍貸款50萬，所幸匯款時，行員和警方勸阻，匯款帳戶已被警示，救了黃女日後背債命運。

三民二分局鼎金所所長柯政男、陳宏緯，昨天下午3時許，擔服巡邏勤務，接獲明誠二路銀行行員通報，有女子欲申辦約定轉帳，匯款50萬元，疑似遭詐騙，請求警方派員到場。

警方進入銀行後，詢問32歲的黃姓女子匯款原因，黃告知日前在臉書認識一名陌生男網友，對方聲稱從事代購精品包買賣，趁國門解封之際出國代購，再返回高價售出。

黃女說，男網友指販售精品包可賺高額獲利，需要集資才能大量掃貨，她認為有賺頭，心動下才想跟進集資；由於非約定帳戶無法轉匯鉅額款項，對方又指示她申請約定帳戶，還強調集資人數名額有限，若不盡速匯款，會白白損失賺錢機會。

黃女告知警方，因自己存款不足，因此申辦50萬信貸投資，想趁此大賺一筆，警方和行員當下勸阻，指匯款端的帳戶曾有遭通報警示的紀錄，警方勸說，是詐騙集團的伎倆，錢一匯就沒了，甭說看到精品包，以後會背上一屁股債，黃才恍然大悟，打消匯款念頭。

陌生男網友遊說高雄黃姓女子，可代購精品包賺高獲利，黃在銀行申貸50萬後，打算參與集資匯款，警方急勸阻。記者石秀華／翻攝
陌生男網友遊說高雄黃姓女子，可代購精品包賺高獲利，黃在銀行申貸50萬後，打算參與集資匯款，警方急勸阻。記者石秀華／翻攝
男網友指販售精品包可賺高額獲利，需要集資才能大量掃貨，讓高雄黃姓女子信以為真，申貸50萬匯款參與集資，幸經警方勸阻。記者石秀華／翻攝
男網友指販售精品包可賺高額獲利，需要集資才能大量掃貨，讓高雄黃姓女子信以為真，申貸50萬匯款參與集資，幸經警方勸阻。記者石秀華／翻攝

代購 詐騙集團

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