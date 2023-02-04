男網友遊說代購精品包賺利潤 她搶貸50萬集資警急勸

高雄黃姓女子在臉書認識陌生男網友，對方聲稱專代購精品包買賣，國門解禁後，要集資才能大量掃貨，售出就有高利潤，黃心動下，手頭無現金卻仍貸款50萬，所幸匯款時，行員和警方勸阻，匯款帳戶已被警示，救了黃女日後背債命運。

三民二分局鼎金所所長柯政男、陳宏緯，昨天下午3時許，擔服巡邏勤務，接獲明誠二路銀行行員通報，有女子欲申辦約定轉帳，匯款50萬元，疑似遭詐騙，請求警方派員到場。

警方進入銀行後，詢問32歲的黃姓女子匯款原因，黃告知日前在臉書認識一名陌生男網友，對方聲稱從事代購精品包買賣，趁國門解封之際出國代購，再返回高價售出。

黃女說，男網友指販售精品包可賺高額獲利，需要集資才能大量掃貨，她認為有賺頭，心動下才想跟進集資；由於非約定帳戶無法轉匯鉅額款項，對方又指示她申請約定帳戶，還強調集資人數名額有限，若不盡速匯款，會白白損失賺錢機會。