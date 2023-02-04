苗栗男子疑似酒駕自撞路口分隔島 傷重不治

44歲黃姓男子昨晚7點多疑似酒後駕車，在苗栗縣三灣鄉北橫公路往內灣的路口，失控撞上中央分隔島的路燈，人受困在車內，救援人員趕到將他救出送醫，但已無生命徵象，送醫搶救仍宣告不治，車禍原因待調查。

苗栗縣消防局表示，昨晚7點17分接獲車禍報案，派員趕往救援，傷者右腳卡在駕駛座，救援人員以破壞剪撐開駕駛座將人救出，但男子已無生命徵象，送往頭份為恭醫院搶救。

警方初步調查，湯姓男子是新竹縣峨眉鄉人，疑似酒後駕車自撞124丙線北橫公路路口的分隔島，送醫宣告不治，經抽血檢驗換算酒精濃度呼氣值達到0.48，肇事原因待調查確認。

車禍發生後，路口電燈桿被撞倒，道路一側的交通因此中斷無法通行。