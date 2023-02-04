和家人吵架心情不爽 拿鐵鎚沿路破壞汽機車遭逮

台北市中正一警分局仁愛路派出所，日前陸續接獲民眾報案，聲稱停放在停車格內的汽機車遭人毀損，由於警方發現民眾報稱的案發位置十分集中，警方調閱監視器展開追查，鎖定一名住於附近的林姓犯嫌，循線將其查緝到案。

林嫌到案聲稱，因心情不好想發洩情緒才犯案，全案詢後依毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，林嫌平日收入來源不穩，案發當天下午因與家人吵架，心情不佳，憤而持鐵鎚離家，對沿路停車格內的汽機車一陣猛砸洩憤並發洩情緒，共計造成一輛黑色貨車車窗破裂、六輛機車車殼、儀錶板、後照鏡遭破壞。

直至隔天早上附近被害民眾要牽車時，才發現愛車遭人毀損，警方獲報後到現場勘查，著手調閱監視器畫面追查，循線掌握住於附近的林姓犯嫌身分，將他查緝到案。