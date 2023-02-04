彰化12歲男童路口挨撞死亡 肇事轎車5人受傷

彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口，昨晚發生自小客車撞到一名12歲讀小六黃姓男童事車禍，男童送醫不治，車上5人也都受傷送醫，傷勢不嚴重，肇事原因由警方調查中。

警方調查，12歲黃姓男童住在車禍現場附近，去學校運動後，返家途經彰新路與嘉卿路口，遇上死劫。肇事的許姓駕駛酒測值零，是否有闖紅燈、超速等違規行為，仍待警方釐清調查中。

警方指出，事發在昨晚約7時58分許，由許姓男子開車載著妻子及3名孩子，沿嘉卿路2段西往東方向行駛，與南側行人穿越道南往北方向發生碰撞，由於撞擊力甚大，駕車的許男急忙往左偏，撞上安全島，一車五人也都受傷，均送往彰化基督教醫院急救。

其中，黃童因傷勢嚴重，急救後不治，許與同車乘客，則無生命危險。警方為許男酒測，酒測呼氣值為0。至於是否有未禮讓行人、闖紅燈及超速等違規，由警方進一步調查中。